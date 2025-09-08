Γάλλος ποδηλάτης που πήγαινε για ρεκόρ συνελήφθη από τη Ρωσία στα σύνορα του Βλαδιβοστόκ

Ένας Γάλλος υπήκοος συνελήφθη στη Ρωσία και κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως γνωστοποίησαν σήμερα γαλλικές διπλωματικές πηγές.

«Λάβαμε ενημέρωση για τη σύλληψη και την προφυλάκιση ενός υπηκόου μας στη Ρωσία, στην περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής», ανέφεραν οι πηγές, αρνούμενες να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή τις συνθήκες της σύλληψής του.

Οι πηγές αρνήθηκαν επίσης να δώσουν την ταυτότητα του υπηκόου.

Σύμφωνα με την Le Monde, πρόκειται για 44χρονο Γάλλο ποδηλάτη δρόμων αντοχής.

«Ο Σοφιάν Σεχιλί (...) συνελήφθη στο Βλαδιβοστόκ, στην ρωσική Άπω Ανατολή, στο τέλος του σχεδίου του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για την ποδηλατική διάσχιση της Ευρασίας, μια διαδρομή που συνδέει τη Λισαβόνα με το Βλαδιβοστόκ», έγραψε η γαλλική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι ο 44χρονος θα «κατηγορηθεί για παράνομη διέλευση των συνόρων». «Το Γενικό Προξενείο μας στη Μόσχα επικοινώνησε με τις ρωσικές αρχές και ζήτησε προξενική προστασία», τόνισαν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρωταθλητής» στις υπερασποστάσεις

Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Σεχιλί, ο οποίος αναχώρησε από την πορτογαλική πρωτεύουσα την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με την L’ Equipe, δήλωσε στον λογαριασμό του στο Instagram ότι είχε κολλήσει στα σινο-ρωσικά σύνορα, αφού προσπάθησε δύο φορές να εισέλθει σε ρωσικό έδαφος.

The French ultracyclist Sofiane Sehili has been detained in Russia, accused of illegally crossing the border. He was just 200 km away from completing a world record ride across Eurasia. https://t.co/grpZsQ0Iyk — Escape Collective (@EscapeCycling) September 8, 2025

Πρώην εργαζόμενος στο περιοδικό Telerama, ο Σοφιάν Σεχιλί ειδικεύεται στην ποδηλασία υπεραποστάσεων, η οποία περιλαμβάνει αγώνες που εκτείνονται σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.

Στην ιστοσελίδα του, ισχυρίζεται ότι έχει κερδίσει 11 από τους περισσότερους από 25 αγώνες στους οποίους έχει συμμετάσχει από το 2016.

Το 2017 ταξίδεψε από το Παρίσι στην Ταϊβάν διανύοντας 16.000 χλμ μέσα σε τρεις μήνες.