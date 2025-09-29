Γάμος στην Αίγυπτο μετατράπηκε σε τραγωδία: Γαμπρός πεθαίνει από καρδιακή ανακοπή ενώ χορεύει με τη νύφη

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε γαμήλιο γλέντι στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που χόρευε με τη νύφη, μπροστά στα μάτια δεκάδων καλεσμένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην επαρχία Ασουάν, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τον γάμο του Άσραφ Αμπού Χακάμ. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, όπως ήταν το όνομα του γαμπρού, φαινόταν απόλυτα ευδιάθετος και χαρούμενος, χορεύοντας παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό με τη σύζυγό του, κρατώντας τα χαρακτηριστικά ραβδιά Σαΐντι — ένα σύμβολο της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που καταγράφηκαν από καλεσμένους, ο Χακάμ ξαφνικά χάνει τις αισθήσεις του και καταρρέει στο έδαφος, προκαλώντας σοκ και πανικό στο πλήθος. Η νύφη και οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, προσπαθώντας αρχικά να τον συνεφέρουν, ενώ αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο.

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών και των ιατρών που τον παρέλαβαν λίγο αργότερα, ο 30χρονος άνδρας κατέληξε, με τους γιατρούς να ανακοινώνουν ότι υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.

Η τραγική είδηση διαδόθηκε με ταχύτητα μέσα από τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. Χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν το σοκ και τη θλίψη τους για τον απρόσμενο χαμό του νεαρού άνδρα, ενώ τα μηνύματα συμπαράστασης προς τη νύφη και την οικογένεια του εκλιπόντος κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Δείτε βίντεο: