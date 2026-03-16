Geely STARRAY EM-i: Η επανάσταση των 996 χιλιομέτρων έφτασε στην Ελλάδα

Η Ελευθερία δεν μετριέται σε λίτρα, αλλά σε στιγμές. Υπάρχουν κάποια λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσεις για ένα ταξίδι χαλάρωσης, που το μυαλό γεμίζει υπολογισμούς. Πού θα σταματήσουμε; Έχει φορτιστές η διαδρομή; Πόση ώρα θα χάσουμε; Με το νέο Geely STARRAY EM-i, αυτά τα λεπτά ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Η GEO Mobility Hellas φέρνει στην ελληνική αγορά όχι απλώς ένα ακόμα SUV, αλλά το πρώτο Plug-in Hybrid μοντέλο της Geely που σχεδιάστηκε για να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «υβριδική κίνηση».

Η Τεχνολογία που "Αναπνέει" μαζί σας

Στην καρδιά του STARRAY EM-i χτυπά το σύστημα EM-i Super Hybrid. Δεν πρόκειται για μια απλή προσθήκη ηλεκτροκίνησης, αλλά για μια αρχιτεκτονική αιχμής (GEA) που κουβαλά 20 χρόνια εξέλιξης. Ο κινητήρας του πετυχαίνει το αδιανόητο: Θερμική απόδοση 46,5%, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για μαζική παραγωγή.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Σημαίνει ότι έχετε στη διάθεσή σας έως και 996 χιλιόμετρα αυτονομίας (WLTP). Φανταστείτε να διασχίζετε την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, με την ασφάλεια δύο μπαταριών υψηλής τάσης (18,4 kWh ή 29,8 kWh) και την ηρεμία ότι το αυτοκίνητό σας διαχειρίζεται την ενέργεια με τη σοφία ενός υπερυπολογιστή.

Ασφαλές αλλά… Σχεδιασμένο με Συναίσθημα

Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια λίστα από αισθητήρες. Είναι η υπόσχεση που δίνεις σε όσους αγαπάς και κάθονται στα πίσω καθίσματα. Το STARRAY EM-i έρχεται με την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων από το Euro NCAP. Η δομή του είναι ένα «απροσπέλαστο φρούριο»:

Με 7 αερόσακους, 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και μια καινοτόμο σχεδίαση που απομονώνει πλήρως το σύστημα καυσίμου από το ηλεκτρικό κύκλωμα, κάθε διαδρομή είναι μια εγγύηση σιγουριάς.

Αλλά το STARRAY δεν είναι μόνο ασφαλές, είναι και πανέμορφο. Το βραβευμένο του design (με διακρίσεις όπως το Red Dot Award) συνδυάζει τις δυναμικές LED γραμμές με μια καμπίνα που θυμίζει premium lounge.

Η Εμπειρία της Καμπίνας: Η άνεση του "Marshmallow"

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η ένταση της καθημερινότητας υποχωρεί. Τα καθίσματα με σχεδιασμό 8 ή 9 στρώσεων τύπου "marshmallow" αγκαλιάζουν το σώμα, προσφέροντας εργονομία που συναντά κανείς σε πολύ ακριβότερα μοντέλα. Η τεχνολογία είναι εκεί, αλλά δεν σε μπερδεύει: μια εντυπωσιακή οθόνη 15,4 ιντσών και ένα Head-Up Display (W-HUD) με φωτεινότητα 12.000 nits φροντίζουν να έχεις τα πάντα μπροστά στα μάτια σου, ακόμα και κάτω από τον δυνατό ήλιο της Ελλάδας.

Και για τους λάτρεις του ήχου; Το ηχοσύστημα Flyme Sound 16 ηχείων με τα αποκλειστικά ηχεία στα προσκέφαλα μετατρέπει το αυτοκίνητο σε μια κινητή αίθουσα συναυλιών, όπου μπορείς να απολαύσεις την απόλυτη ησυχία ή την αγαπημένη σου μουσική με κρυστάλλινη ποιότητα.

Η Ελευθερία που μπορείς να αποκτήσεις σήμερα

Η Geely πιστεύει ότι η κορυφαία τεχνολογία πρέπει να είναι προσβάσιμη. Γι' αυτό το STARRAY EM-i ξεκινά από τις €32.990 μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος FREEDOM 100. Πρόκειται για μια πρόσκληση στους πρώτους 100 κατόχους να επιλέξουν τον τρόπο που τους ταιριάζει: είτε με άμεσο όφελος €2.000, είτε με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο.

Με 6 χρόνια εγγύηση και 8 χρόνια για τη μπαταρία, το STARRAY EM-i δεν είναι απλώς μια αγορά· είναι μια επένδυση σε ένα μέλλον χωρίς περιορισμούς.

Το νέο Geely STARRAY EM-i δεν ήρθε απλά για να μας μετακινήσει. Ήρθε για να μας θυμίσει πώς είναι να οδηγείς χωρίς άγχος, με στυλ και, κυρίως, με απόλυτη ασφάλεια. Η νέα εποχή της υβριδικής κίνησης είναι εδώ. Και είναι πιο λαμπερή από ποτέ.