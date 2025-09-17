Η Ford επεκτείνει τώρα σε ολόκληρο τον κόσμο το κοινωνικό της πρόγραμμα Ford Building Together το οποίο επικεντρώνεται στην υποστήριξη κοινοτήτων, στην εκπαίδευση, στην εξασφάλιση πρόσβασης των ανθρώπων σε τροφή, καθώς και στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από καταστροφές.

Στο πρόγραμμα Ford Building Together εντάσσεται και η νέα πρωτοβουλία «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά», στα πλαίσια της οποίας οι Επίσημοι Έμποροι Ford σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται για να συγκεντρώσουν και να δωρίσουν συνολικά 500 τόνους τροφίμων, με στόχο τη μείωση του επισιτιστικού κινδύνου και την κάλυψη των αναγκών τοπικών κοινοτήτων

Στην Ελλάδα, από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, πελάτες και φίλοι της Ford, αλλά και μέλη της τοπικής κοινωνίας καλούνται να συγκεντρώσουν τρόφιμα στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη τη χώρα, τα οποία θα διατεθούν σε τοπικές οικογένειες και προγράμματα υποστήριξης.

Η Ford Motor Company επεκτείνει το Ford Building Together – το κοινωνικό πρόγραμμα της εταιρείας που έχει στόχο να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες. Το πρόγραμμα της Ford αποτυπώνει τη δύναμή της εταιρείας, συνδυάζοντας την εταιρική φιλανθρωπία, τον εθελοντισμό των εργαζομένων και το Επίσημο Δίκτυο της, ώστε να ανταποκρίνεται σε ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη των κοινοτήτων, την εκπαίδευση, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανακούφιση των πληγέντων από καταστροφές.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτού προγράμματος, η Ford εγκαινιάζει τώρα τη νέα πρωτοβουλία «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά». Μέσα από αυτή, οι Επίσημοι Έμποροι Ford σε όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους διοργανώνοντας τη συγκέντρωση 500 τόνων με βασικά ήδη διατροφής με στόχο την καταπολέμηση της πείνας και την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε τοπικό επίπεδο. Η συμμετοχή των Επίσημων Εμπόρων Ford σε αυτή τη δράση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή τους για την στήριξη της ευημερίας της τοπικής κοινότητας στην οποία ανήκουν και δραστηριοποιούνται, ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς πρόσβαση στα βασικά είδη διατροφής.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την περασμένη χρονιά, 733 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πείνα. Στη βάση των δεδομένων αυτών, οι Επίσημοι Έμποροι Ford συνεργάζονται με τράπεζες τροφίμων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα είναι οι αποδέκτες των δωρεών.

Η δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η πρωτοβουλία «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025. Κατά το διάστημα αυτό, οι Επίσημοι Έμποροι Ford σε όλη την Ελλάδα θα συγκεντρώσουν είδη διατροφής στους χώρους των εκθέσεων, τα οποία θα φορτωθούν σε ένα Ford Ranger και στη συνέχεια θα παραδοθούν σε φορείς και οργανώσεις της επιλογής τους, οι οποίοι και θα διανέμουν τα τρόφιμα τόσο σε οικογένειες της τοπικής κοινωνίας όσο και σε προγράμματα υποστήριξης.

Με την αμέριστη συνδρομή τόσο των πελατών και φίλων της εταιρείας όσο και ολόκληρης της τοπικής κοινότητας, τα επιθυμητά είδη που καλούνται να συλλέξουν οι Επίσημοι Έμποροί Ford σε όλη την Ελλάδα είναι κονσέρβες (φαγητό, όσπρια, τόνος), ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές, καθώς και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας. Στα πλαίσια της νέας δράσης «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά», οι δωρητές παρακαλούνται να μην φέρουν προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης και ανοιχτές/σπασμένες συσκευασίες, καθώς και ευπαθή ήδη που χρειάζονται ψύξη.

Η παράδοση των προϊόντων από όλους τους ενδιαφερόμενους θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 στους Επίσημους Εμπόρους Ford σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των εκθέσεων. Η Ford ευχαριστεί θερμά το κοινό για τη βοήθεια και στήριξή του στην πρωτοβουλία «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά». Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα σημεία συλλογής των τροφίμων στους Επίσημους Εμπόρους Ford της χώρας μας.