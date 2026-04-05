Gen Z, η γενιά του GPS - Άνεση ή απώλεια προσανατολισμού

Η τεχνολογία μπαίνει ολοένα και πιο βαθιά στο τιμόνι και αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οδηγούμε. Νέα έρευνα φέρνει στο φως ένα ξεκάθαρο generational gap, με τους νεότερους οδηγούς να εμπιστεύονται… σχεδόν τυφλά τα συστήματα πλοήγησης, σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους που επιμένουν στις «παραδοσιακές» μεθόδους.

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας Carmoola, που δημοσιεύτηκε από το storyboard18.com, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 2.000 ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εξάρτηση από GPS και εφαρμογές πλοήγησης έχει εκτοξευθεί στις ηλικίες 25-34. Το 28% δηλώνει ότι δεν ξεκινά κανένα ταξίδι χωρίς οδηγίες, ενώ ένας στους πέντε χρησιμοποιεί πλοήγηση ακόμη και για τις πιο απλές μετακινήσεις, μέχρι και για μια γρήγορη στάση στο σούπερ μάρκετ.

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί άνω των 45 εμφανίζονται πιο… αυτάρκεις. Μόλις 2 στους 10 χρησιμοποιούν πλοήγηση σε κάθε διαδρομή, ενώ ένα 15% δηλώνει ότι την αποφεύγει σχεδόν πλήρως. Η εμπειρία, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τι γίνεται όταν «πέσει» το GPS

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται όταν η τεχνολογία… αποτυγχάνει. Εκεί αποκαλύπτεται και η πραγματική διαφορά νοοτροπίας. Στην ηλικιακή ομάδα 55-64, το 57% δηλώνει ότι θα στραφεί σε πινακίδες και γνωστά σημεία αναφοράς. Αντίθετα, στους νεότερους, το ποσοστό πέφτει στο 44%, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις παραδέχεται ότι θα σταματούσε για να ζητήσει οδηγίες.

Ο Aidan Rushby επισημαίνει ότι οι σύγχρονοι οδηγοί έχουν συνηθίσει σε μια εμπειρία άμεση και «χωρίς τριβές», με τα εργαλεία πλοήγησης να λειτουργούν πλέον ως προέκταση της καθημερινότητάς τους. Η ευκολία έχει μετατραπεί σε βασικό κριτήριο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει λιγότερη εξοικείωση με τον ίδιο τον δρόμο.

Από την ευκολία… στη γνωστική αδράνεια;

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην οδηγική συμπεριφορά. Αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ψηφιακή τάση, όπου η ευκολία υπερισχύει της δεξιότητας. Στα social media, νεότεροι χρήστες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν GPS ακόμη και για γνώριμες διαδρομές ή ότι μελετούν ψηφιακούς χάρτες πριν ξεκινήσουν, μια συνήθεια που, όπως φαίνεται, διαμορφώνει νέα πρότυπα αντίληψης του χώρου.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν: η υπερβολική εξάρτηση ίσως έχει κόστος. Έρευνα από το University College London, με επικεφαλής τον Hugo Spiers, δείχνει ότι η πλοήγηση χωρίς ψηφιακή βοήθεια ενεργοποιεί σημαντικά τον εγκέφαλο, ειδικά τον ιππόκαμπο (μνήμη) και τον προμετωπιαίο φλοιό (λήψη αποφάσεων).

Στο πείραμα, 24 άτομα περιηγήθηκαν σε ένα εικονικό Soho στο Λονδίνο, με τους ερευνητές να καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα. Όταν οι συμμετέχοντες βασίζονταν στη δική τους αίσθηση κατεύθυνσης, η εγκεφαλική λειτουργία «χτυπούσε κόκκινο». Όταν όμως ακολουθούσαν έτοιμες οδηγίες, όπως αυτές ενός GPS, η δραστηριότητα ήταν αισθητά μειωμένη.

Η πλοήγηση χωρίς GPS άσκηση για τον εγκέφαλο

Η τεχνολογία κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αλλά ίσως και πιο «παθητική». Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περιστασιακή πλοήγηση χωρίς βοήθεια δεν είναι απλώς μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά μια άσκηση για τον εγκέφαλο.

Σε μια εποχή όπου το κινητό δείχνει πάντα τον δρόμο, το πραγματικό ερώτημα είναι: μήπως ξεχνάμε πώς να τον βρίσκουμε μόνοι μας;