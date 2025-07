Γεραπετρίτης από ΟΗΕ: Στο πλευρό του λαού της Συρίας – Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι

📍 New York | Informal meeting on #Cyprus in a broader format under the auspices of the UN Secretary-General



📍Νέα Υόρκη | Άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα υπό την αιγίδα του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών pic.twitter.com/9IUCWbyECN