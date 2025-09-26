Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία: Μίλησε στη Bundestag κρατώντας αγκαλιά το μωρό της

Για πρώτη φορά, οι Γερμανοί είδαν τη βουλευτή των Πρασίνων, Hanna Steinmüller, να εκφωνεί ομιλία στο βήμα της ολομέλειας της Bundestag κρατώντας το μωρό της.

Όπως μετέδωσε η DW, η 32χρονη εκπρόσωπος του Berlin-Mitte μίλησε για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Οικοδομών με το παιδί της να κοιμάται στον μάρσιππο. Η βουλευτής, η οποία ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού της τον Δεκέμβριο, είχε φέρει στο παρελθόν το μωρό της στην αίθουσα, αλλά όχι στο βήμα.



«Τρελή μέρα. Θα απολαύσουμε πρώτα το βράδυ και αύριο θα μοιραστούμε τις σκέψεις μας για την ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας», έγραψε αργότερα η ίδια στο Instagram.

Ανέφερε ότι το μωρό κοιμόταν ήρεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας και ότι η απόφαση να το έχει μαζί της στο βήμα δεν ήταν εξ’ ολοκλήρου προγραμματισμένη. Συνέβη εν μέρει λόγω της κατάστασης και του ότι δεν υπάρχει θεσμικά προβλεπόμενη άδεια γονέα για βουλευτές.



Η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Julia Klöckner, εξήρε τη στιγμή, λέγοντας ότι η Steinmüller χειρίστηκε την κατάσταση «υπέροχα» και πρόσθεσε ότι η είσοδος βρεφών στην αίθουσα μπορεί να επιτρέπεται υπό ορισμένες συνθήκες.



Πολλοί συνάδελφοί της εξέφρασαν θαυμασμό και τόνισαν ότι μπορεί ένα παιδί να είναι στους κοινοβουλευτικούς χώρους ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή «επικοινωνιακή επίδειξη».



Η ίδια η βουλευτής υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να παραμείνει σε συμβολικό επίπεδο αλλά πρέπει να συνοδευτεί από νομικές και θεσμικές ρυθμίσεις που να διευκολύνουν τη συμβατότητα επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής