Για την Αριστέα

Ένας από τους πιο δραστήριους και παραγωγικούς τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ είναι ο Τομέας Εθελοντισμού.



Η αξία του εθελοντισμού είναι κάποιες φορές παρεξηγημένη αλλά η σπουδαιότητά της ανυπολόγιστη.



Στον Τομέα Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ διοργανώνουν αύριο Παρασκευή (16.00 με 19.30) εθελοντική αιμοδοσία. Είναι η δεύτερη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και το αίμα θα δοθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».



Δίνουμε αίμα, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε ζωή, είναι το σύνθημα όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας του Τομέα Παναγιώτης Γκανιάτσος σε βίντεο στα social.



Υ.Γ. Η αιμοδοσία στην Χαριλάου Τρικούπη πραγματοποιείται στη μνήμη της αδικοχαμένης Αριστέας Καζάκου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα του Τομέα Τουρισμού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών.



