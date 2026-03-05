Για την Αριστέα

Γνώμες Πολιτική ΠΑΣΟΚ Αιμοδοσία

Ένας από τους πιο δραστήριους και παραγωγικούς τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ είναι ο Τομέας Εθελοντισμού. 

Η αξία του εθελοντισμού είναι κάποιες φορές παρεξηγημένη αλλά η σπουδαιότητά της ανυπολόγιστη. 

Στον Τομέα Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ διοργανώνουν αύριο Παρασκευή (16.00 με 19.30) εθελοντική αιμοδοσία. Είναι η δεύτερη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και το αίμα θα δοθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

Δίνουμε αίμα, δίνουμε ελπίδα, δίνουμε ζωή, είναι το σύνθημα όπως έκανε γνωστό ο γραμματέας του Τομέα Παναγιώτης Γκανιάτσος σε βίντεο στα social.  

Υ.Γ. Η αιμοδοσία στην Χαριλάου Τρικούπη πραγματοποιείται στη μνήμη της αδικοχαμένης Αριστέας Καζάκου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα του Τομέα Τουρισμού που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών.

 

