Για το «ναυάγιο» ευθυνόταν ο μονός καναπές και η μέση του Ερντογάν

«Τσαμπουκά».

Αυτό θέλει από την Ελλάδα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς τα ελληνοτουρκικά ο καθηγητής, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Τον παρακολούθησα με προσοχή χθες στους Στραβελάκη και Καραμήτρου να ξεδιπλώνει τις ιδέες του για τα ελληνοτουρκικά μέχρι που η συζήτηση έφτασε στην περίφημη συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο το 2017 όταν ο κ. Παυλόπουλος άνοιξε ζήτημα για τη Συνθήκη της Λωζάννης προκαλώντας έτσι έναν «εκρηκτικό» διάλογο που έφτασε μέχρι τη Θράκη, τη μουσουλμανική μειονότητα και το Πατριαρχείο.

Όσοι είχαν παρακολουθήσει από κοντά εκείνη τη συνάντηση, καλοπροαίρετα μέχρι και σήμερα, γνωρίζουν ποιος ήταν εν τέλει ο αντίκτυπος από το κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Και ας διατείνεται μέχρι σήμερα ο καθηγητής, με υπερηφάνεια, πως... τα είπε στον Ερντογάν.

Το παράπονο όμως του Προκόπη Παυλόπουλου είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε «ένας τηλεοπτικός σταθμός» το πως... κάθισε στον καναπέ.

Υπό την έννοια - κατά τον καθηγητή - ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση ενός μονού καναπέ με αποτέλεσμα ο Ερντογάν που είναι σαφώς πιο ψηλός, να καθίσει κάπως πιο αναπαυτικά γιατί είχε και πρόβλημα με τη μέση του. Αυτά για τη «γλώσσα του σώματος».

Στο βίντεο από την Αυγή μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλο τον επίμαχο «εκρηκτικό» διάλογο και τον «τσαμπουκά» που επέδειξε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.