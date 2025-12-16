Γιάννης Αϊβάζης: «Η δουλειά δεν είναι ντροπή, έχω δουλέψει από κρεοπώλης μέχρι dj σε στριπτιτζάδικο»

Δύσκολες στιγμές της ζωής του θυμήθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αϊβάζης στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε σε vidcast και μίλησε για την ασθένεια που σημάδεψε την παιδική του ηλικία.

«Είχα διαγνωστεί με σπάνια μορφή καρκίνου στα 6 μου. Θυμάμαι τα πάντα. Θυμάμαι πάρα πολύ τους γονείς μου να κλαίνε, εμένα κάνοντας τις θεραπείες να πονάω. Θυμάμαι παιδιά από τον θάλαμό μου να φεύγουν, όπως και τη μέρα που έφυγα από το νοσοκομείο. Έμεινα μέσα έναν χρόνο. Ήμουν τυχερός και με βοήθησε ο Θεός και οι γονείς μου να το προσπεράσω.

Με πήρε ο πατέρας μου να πάω σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στο Λονδίνο, αφού τελείωσα όλες τις θεραπείες εδώ και θυμάμαι ακόμα το χαμόγελο του γιατρού που είπε: “Το παιδί δεν έχει τίποτα”» εξομολογήθηκε.

«Προφανώς κι εγώ από μικρός ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Σχεδόν από τα 15 μου χρόνια. Προέρχομαι από μια μικρομεσαία οικογένεια, με άλλα δύο αδέρφια και τα έβγαζαν λίγο δύσκολα οι γονείς μου. Δεν ήθελα να τους επιβαρύνω, οπότε από μικρός ήθελα να είμαι λίγο πιο ανεξάρτητος γενικά. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, για να επιβιώσεις, προφανώς, θα κάνεις τα πάντα. Έχω κάνει από κρεοπώλης μέχρι dj σε στριπτιτζάδικο» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.