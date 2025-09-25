Γιάννης Αϊβάζης: «Είχα μια ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα»

Ο Γιάννης Αϊβάζης εξομολογήθηκε στον Γιώργο Λιάγκα τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο όταν ήταν παιδάκι και τον αγώνα που έκαναν οι δικοί του για να τον σώσουν! «Ήμουν 6 ετών. Είχα ένα πολύ σπάνιο είδος καρκίνου στο αίμα. Τι πέρασαν οι γονείς μου… Τα θυμάμαι όλα, ήταν μια φάση της ζωής μου, που πραγματικά αν δεν είχα τους γονείς μου να με τρέξουν δεν θα τα είχα καταφέρει.

«Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα»

Έμενα και ζούσα μέσα σε νοσοκομείο για πολύ καιρό, μπορεί και χρόνο. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή καρκίνου στην οποία κατέρρεε όλο το νευρολογικό σύστημα. Ήταν σαν να μην υπήρχαν κόκκαλα τότε. Ήμουν σε μια τέτοια φάση… Χρειάστηκε να φύγω στο Λονδίνο κάποια στιγμή, αλλά όλα καλά, τελείωσαν και προχωρήσαμε».

«Υπάρχει μια μοναχικότητα»

Ο ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική του ζωή και εάν έχει προχωρήσει παρακάτω όπως έκανε η πρώην γυναίκα του, Μαρία Κορινθίου. «Στην παρούσα φάση της ζωής μου προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου, με εμένα. Είμαι μόνος μου, δεν έχω κάτι στη ζωή μου, άσχετα τι μπορεί να γράφεται, που είναι απαράδεκτα. Δεν μπορείς να ονοματίζεις ανθρώπους που δεν τους ρωτάς καν αν θέλουν να δουν τη φάτσα τους στην τηλεόραση. Θεωρώ ότι στα 48 μου χρόνια με 18 χρόνια γάμου πίσω, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό για να πρέπει να προσηλωθώ.

Δεν υπάρχει μοναξιά, υπάρχει μια μοναχικότητα. Ακόμη και τώρα δεν μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα με την κόρη μου, υπάρχει όμως και αρκετός χρόνος σκέψης. Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια, δεν τα κάνουμε όμως. Η ζωή τα φέρνει περίεργα μερικές φορές. Αυτός ο χρόνος σκέψης σου φέρνει το περιθώριο, είτε να βελτιωθείς, είτε να γίνεις χειρότερος».