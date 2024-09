Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το χαμόγελο της Μαράια που τον κάνει να «λιώνει» και το γεύμα με τα πεθερικά

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους στη ζωή τους διανύουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η -εδώ και μια εβδομάδα σύζυγός του- Μαράια και αυτό το μαρτυρούν τα διάπλατα χαμόγελά τους. Μετά τον γάμο στο Costa Navarino και το κυνηγητό με τους παπαράτσι που μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήξεραν πότε θα γίνει ο γάμος, το ζευγάρι απολαμβάνει τις πρώτες μέρες του μήνα του μέλιτος στην Μύκονο που λατρεύουν. Ο άσος του NBA, ανήρτησε φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο νησί, βόλτες στην παραλία με την σύζυγό του και γραφικά σημεία του νησιού...

Σε πρόσφατη ανάρτησή του βλέπουμε την Μαράια με λευκό στράπλες, μίνι φόρεμα να ποζάρει με φόντο μια πισίνα και να γελά με την καρδιά της, λάμποντας από ευτυχία. «Sometimes you gotta pop out and show» γράφει στη λεζάντα της φωτογραφίας ο «Greek Freak».

Ο φωτογραφικός φακός, που καραδοκεί για να απαθανατίσει ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του ζευγαριού στο νησί των ανέμων, τους πέτυχε σε εστιατόριο της Μυκόνου να γευματίζουν και μάλιστα μαζί με τους γονείς της Μαράια που βρίσκονται επίσης εκεί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Μαράια Ριντλσπρίγκερ, μετά το τέλος των διακοπών τους, θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ, καθώς η νέα σεζόν στο ΝΒΑ ξεκινάει τον Οκτώβριο.