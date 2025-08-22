Γιάννης Στάνκογλου: Μετά τη Σρι Λάνκα, ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο

Το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ ιδιαίτερο για τον Γιάννη Στάνκογλου και τα παιδιά του, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, αφού κατάφεραν να εκπληρώσουν έναν στόχο ζωής που είχαν! Πήγαν στη Σρι Λάνκα και γνώρισαν μια άλλη κουλτούρα, έναν άλλον πολιτισμό τόσο διαφορετικό από τον δικό μας…

Βουτιές, πεζοπορίες, τραγούδι

Μπαμπάς, παιδιά και φίλοι έζησαν μια μοναδική εμπειρία στην ξεχωριστή αυτή χώρα. Τάισαν μαϊμούδες στο δάσος Amaara, ανέβηκαν στον βράχο Pidurangala, έκαναν κανό σε ποταμό, επισκέφτηκαν βουδιστικούς ναούς… Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν ο Στανκογλου τραγούδησε με την κόρη του στα ερείπια του αρχαίου κάστρου του Lion Rock και όταν λίγο αργότερα έκανε βουτιά από έναν ψηλό βράχο μέσα σε μια λίμνη! Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι που θα το θυμούνται για μια ζωή…

Με την επιστροφή του στην Αθήνα ο ηθοποιός ξεκίνησε γυρίσματα για το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 όπου θα υποδυθεί έναν κακοποιό! Είναι ο Γεράσιμος Χατζημήτρος που κατάγεται από μια φτωχή οικογένεια της Μεσσήνης, με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία! Ο Χατζημήτρος δεν είναι αυτό που λες «το καλό παιδί», αφού έχει καταπιαστεί με λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων και ναρκωτικών… Είναι αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας!

Καταφθάνει στο Grand Hotel της Κηφισιάς με κρυφό στόχο να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη! Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το ξενοδοχείο και να πετύχει τους σκοπούς του. Μάλιστα θα παραπλανήσει τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά στο τέλος θα ερωτευθεί το λάθος πρόσωπο…