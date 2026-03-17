Γιολάντα Καλογεροπούλου: Μου έγραφαν «πού πας με ένα παιδί, που μου θέλεις και γκόμενο»

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου ήταν καλεσμένη στο podcast «BeWell» της Χριστίνας Μπόμπα και μίλησε για τα σχόλια που άκουσε όταν ήθελε να προχωρήσει τη ζωή της ως χωρισμένη γυναίκα και μητέρα ενός παιδιού. «Τώρα θυμήθηκα ένα σχόλιο που μου είχαν κάνει και έλεγαν: πού πας με ένα παιδί που μου θέλεις και γκόμενο! Τι;

Και αυτό με στεναχώρησε, όχι για μένα, αλλά για όλες αυτές τις γυναίκες που μπορεί να μένουν σε μια σχέση που είναι κακοποιητική, ή που δεν λειτουργεί τέλος πάντων και βλέπουν αυτά τα σχόλια και σκέφτομαι πόσο μπορεί να τις επηρεάζει όλο αυτό».

«Είναι κάτι φορετό»

Η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας τι σκεφτόταν την περίοδο που ήθελε να χωρίσει, αλλά η κοινωνική καταπίεση είχε ριζώσει βαθιά μέσα της και έβαζε λόγια στο στόμα της. «Μου ήρθε μία ανάμνηση να λέω σε έναν φίλο μου ότι ξέρεις κάτι, θέλω να χωρίσω, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ… Μου λέει γιατί, τι σκέφτεσαι; Απαντάω: τι θα κάνω μόνη μου με ένα παιδί;

Και αμέσως ένιωσα ότι αυτό δεν προέρχεται από μένα, είναι κάτι φορετό. Δηλαδή την ώρα που το είπα το ένιωσα, ότι επαναλαμβάνω λόγια που έχω ακούσει και δεν προέρχεται από βαθιά μέσα μου».