Γιώργος Λάνθιμος και Έμμα Στόουν αποκαλύπτουν τις 4 αγαπημένες ταινίες τους

Τις 4 αγαπημένες ταινίες τους αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές και ο σκηνοθέτης της ταινίας Poor Things. Οι Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Kathryn Hunter και Γιώργος Λάνθιμος, έδωσαν την απάντησή τους, όταν ρωτήθηκαν από ρεπόρτερ, μετά την προβολή της ταινίας.



Οι αγαπημένες ταινίες του Mark Ruffalo: La dolce Vita, 8 ½, Toto le heros και The Favorite.



Οι αγαπημένες ταινίες της Kathryn Hunter: Apocalypse now, Bicycle Thieves, Raising Arizona και O Brother, Where Art Thou?.



Oι αγαπημένες ταινίες του Willem Dafoe: Onibaba, The Magician, Berry Lyndon και Poor Things.



Οι αγαπημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου: The discreet charm of Bourgeoisie, Au Hasard Balthazar, Husbands και The red and the white.



Η Emma Stone, αν και αρνήθηκε να απαντήσει στην αρχή, αποκάλυψε στη συνέχεια πως έχει πει ξανά ποιες είναι οι αγαπημένες της ταινίες, έτσι στη λίστα με τα φιλμ που ξεχωρίζει υπάρχουν οι: City Lights, The Cook, the thief, his wife and her lover, Belle de jour και Fireman’s Ball.



Δείτε στο video τις δηλώσεις τους:

Έντεκα υποψηφιότητες στα Όσκαρ για το Poor Things

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2024 με την 96η Τελετή Απονομής της υψηλότερης διάκρισης στη βιομηχανία του κινηματογράφου να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 10 Μαρτίου.



Στις φετινές υποψηφιότητες υπάρχουν συμμετοχές από 93 χώρες και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», σάρωσε με έντεκα υποψηφιότητες.

Παρουσιαστής θα είναι για τέταρτη φορά ο γνωστός κωμικός Τζίμι Κίμελ.

Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2023 διεκδικούν ένα από τα πολυπόθητα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.