Γιώργος Περρής: «Αν μπορέσω να βοηθήσω έστω ένα παιδί ακόμα, έχω ευθύνη να το κάνω»

Ο Γιώργος Περρής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του κυπριακού Sigma TV «Ήρθε κι έδεσε» και μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που πήρε την απόφαση να πει ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος. «Θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη. Ο λόγος που το έκανα εγώ, βέβαια, ήταν γιατί για μένα ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη.

Πολιτική, όχι κομματική. Πολιτική με την έννοια του πολίτη. Ως πολίτης μιας κοινωνίας, έχω την ευθύνη να μιλήσω για τα πράγματα που με αφορούν, πόσω μάλλον όταν μου δίνεται μία πλατφόρμα, που αυτό που θα πω θα ακουστεί περισσότερο. Έχω την ευθύνη να μιλήσω, γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι όταν επιβάλλεται η σιωπή, μας επιβάλλεται η σιωπή και δεν είναι από επιλογή, μπορεί να τη μικρύνει την ύπαρξη μας πάρα πολύ.

«Δεν με αφορά η κλειστή κοινωνία»

Κι εγώ, λοιπόν, ορμώμενος από μία ιστορία ενός νέου παιδιού, που είχα στα αυτιά μου και που γνώρισα τότε, και από τα τρία λόγια που του είπα, είδα την αντίδραση του και είδα πόση βοήθεια πήρε εκείνη τη στιγμή, θεώρησα ότι, αν μπορέσω να βοηθήσω έστω ένα παιδί ακόμα, έχω ευθύνη να το κάνω.

Οπότε δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο η επιλογή αυτή και δεν με αφορά κατά πόσο είναι κλειστή η κοινωνία ή δεν είναι. Πάντα η κοινωνία σε κάποια πράγματα θα είναι κλειστή. Πάντα ενδεχομένως δεν θα είναι έτοιμη για κάποια πράγματα. Το θέμα είναι εμείς να την πάμε μπροστά, δεν πάει μαγικά από μόνη της.

«Να αποδεχθούν τον εαυτό τους»

Αν κρατάω, λοιπόν, κάτι, το μόνο που κρατάω από όλο αυτό είναι ότι τόσα χρόνια μετά, ακόμα μου έρχονται ιστορίες πάρα πολλών νέων παιδιών, από όλο τον κόσμο, που μου στέλνουν την ιστορία τους, πόσο τους βοήθησα και ότι το παράδειγμά μου τούς βοήθησε να μιλήσουν στους γονείς τους, στη ζωή τους, να συναντήσουν τον έρωτα, να αποδεχθούν τον εαυτό τους, και είναι το μόνο, το οποίο έχει σημασία για μένα».