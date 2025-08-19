Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Αν τα νούμερα του Πρωινού Καφέ έπεφταν στο 20κάτι, υπήρχε πρόβλημα»

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε στο «Καλοκαίρι παρέα» για την εποχή που εκείνη βρισκόταν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, τότε που όλα ήταν εντελώς αλλιώς. «Όταν έκανα εγώ τηλεόραση υπήρχε τεράστια διαφορά από όλες τις απόψεις. Η θεματολογία ήταν αλλιώς, δεν υπήρχε αυτό που λέμε infotainment. Το ντύσιμό μας επίσης. Θυμάμαι ήμουν ένα μελαχρινό κορίτσι και μου έλεγαν αν δεν γίνεις ξανθιά, δεν θα κάνεις καριέρα ποτέ! Επίσης να πούμε και για την τηλεθέαση.

Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που με τον Μάκη Πουνέντη παρουσιάζαμε τον Πρωινό Καφέ, αν μια μέρα ερχόντουσαν τα νούμερα και ο μέσος όρος ήταν 20κάτι, υπήρχε πρόβλημα. Δεν έπρεπε να είναι 20κάτι, έπρεπε να είναι 35%, ήταν εκείνα τα χρόνια!»

Celebrities

Η παρουσιάστρια σχολίασε και όλους αυτούς τους νέους… διάσημους, αλλά και τις ανακρίβειες που έχουν γραφτεί για την ίδια. «Τότε δεν είχαμε τα social media. Τώρα όλοι γίνονται γνωστοί! Είσαι παίκτης κάπου, κυκλοφορείς και νιώθεις ότι είσαι γνωστός γιατί όλοι θα γυρίσουν να σε κοιτάξουν! Εμείς για να γίνουμε γνωστοί έπρεπε να κάνουμε τουλάχιστον 2 εξώφυλλα τον μήνα σε τηλεπεριοδικά! Έχουν γραφτεί διάφορα για μένα: αν είμαι έγκυος, αν δεν είμαι, αν έχασα παιδί, αν δεν έχασα, γιατί δεν παντρεύτηκα πιο νωρίς, βεβαίως…»