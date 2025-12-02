Γνωστός Youtuber έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε live μετάδοση - Εμφανίστηκε στο βίντεο με μελανιές

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο γνωστός Youtuber, Teosty, την ώρα που έκανε live βίντεο στο κανάλι του σε καφετέρια στα Γιάννενα. Συγκεκριμένα δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από αγνώστους οι οποίοι του πέταξαν αυγά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, τα αυγά πέτυχαν τον Teosty στην πλάτη, ενώ βρήκαν την κουκούλα που φορούσε ένας φίλος του ο οποίος βρισκόταν μαζί του στην καφετέρια. Μάλιστα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς στο παρελθόν έχει δεχτεί ξανά επίθεση την στιγμή που έκανε live μετάδοση στο Youtube.

Μετά την επίθεση με τα αυγά, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων. Όμως και εκεί νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα του με laser.

Όταν λοιπόν ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς οι οποίοι τον γρονθοκόπησαν άγρια στο πρόσωπο και το σώμα.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με μελανιές στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Δείτε βίντεο: