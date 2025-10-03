Γωγώ Μαστροκώστα: Μία ακόμα μάχη με τον καρκίνο - «Κάνει θεραπείες και θα βγει νικήτρια»

Η Μαρία Καλάβρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα. Οι δύο γυναίκες είναι πολύ φίλες και η επιχειρηματίας γνωρίζει από πρώτο χέρι για τη μάχη που δίνει ξανά η γυμνάστρια.

Μάλιστα εμφανίστηκε αισιόδοξη υποστηρίζοντας πως η Γωγώ έχει αντιμετωπίσει τον καρκίνο και στο παρελθόν, το πάλεψε και κατάφερε να τον νικήσει, κάτι που θα συμβεί ξανά, αφού βρίσκεται ήδη σε θεραπεία. «Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες. Εννοείται ότι τη βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά, απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά».

«Δεν βάζω νερό στο κρασί μου»

Η Καλάβρια μίλησε και για τα προσωπικά της αποκαλύπτοντας πως είναι μόνη, αφού είναι δύσκολο να βρει έναν άνθρωπο για να ταιριάξει μαζί του. «Δεν έχω τίποτα στην προσωπική μου ζωή πέρα από τα δύο μου σκυλιά. Νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με την προσωπική μου ζωή. Δεν βάζω νερό στο κρασί μου εύκολα».

Με τον Δημήτρη

Η επιχειρηματίας σχολίασε και για το πώς χειρίζονται την πρώην σχέση τους η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και πήρε ξεκάθαρη θέση υποστηρίζοντας εκείνον με τον οποίο στο παρελθόν ήταν ζευγάρι για τρία χρόνια. «Είμαι πιο πολύ με τη μεριά του Δημήτρη επειδή κρατάει ένα χαμηλό προφίλ και δεν σχολιάζει. Δεν είναι ωραίο όταν έχεις παιδί με έναν άνθρωπο να σχολιάζεις.

Από εκεί και πέρα η Ιωάννα και η κάθε Ιωάννα έχει το δικαίωμα να σχολιάζει και να λέει ό,τι θέλει. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, αλλά εγώ σαν Μαρία δεν θα το έκανα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων».