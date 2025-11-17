Good Stories Summit 2025: Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν

Το Good Stories Summit επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο Ωδείον Αθηνών, για μια ημέρα αφιερωμένη στις ιστορίες που εμπνέουν, συγκινούν και ενώνουν.

Το Good Stories Summit είναι ένας θεσμός που δίνει βήμα σε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους να μοιραστούν, με αμεσότητα και συναίσθημα, ιστορίες με θετικό πρόσημο. Ιστορίες που αναδεικνύουν πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και φέρνουν στο προσκήνιο τους ανθρώπους πίσω από αυτές.

Διοργανωμένο από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Storymentor, το Summit συγκεντρώνει δημιουργούς, οργανώσεις, επιχειρήσεις και ιδρύματα που πιστεύουν στη δύναμη της αφήγησης για να εμπνεύσουν αλλαγή και να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο.

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, το Good Stories Summit 2025 επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα αφηγήσεων και συζητήσεων που φωτίζουν τα θετικά που συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα.

Μεταξύ των φετινών αφηγητών είναι η Σοφία Φιλιππίδου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας· η Γεωργία Παράσχου, ιδρύτρια και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Humanity Greece· η Φωτεινή Γάλλου, δημιουργός της εφημερίδας «Τα Χωριάτικα» · ο Ιάκωβος Απέργης, μάγειρας και υπεύθυνος μαγειρείου στο Τζάνειο Νοσοκομείο· ο Ηλίας Πράσινος, Πρόεδρος της Κοινότητας Δονούσας και ερευνητής του Ιστορικού Αρχείου Δονούσας· και ο Αλέξανδρος Χέλμουτ Ταξιλδάρης, ασημένιος Παραολυμπιονίκης, φυσίατρος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος του Σωματείου «Περπατώ».

«Σε μια εποχή που κυριαρχούν οι αρνητικές ειδήσεις και ο μηδενισμός, το Good Stories Summit υπενθυμίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν, ονειρεύονται και προσφέρουν καθημερινά. Αυτές τις ιστορίες έμπνευσης και ανάτασης συλλέγουμε και παρουσιάζουμε από σκηνής», δηλώνει η Δρ Αγγελική Κοσμοπούλου, ιδρύτρια του Storymentor.

Το Good Stories Summit έχει ήδη καθιερωθεί ως ετήσια γιορτή της αφήγησης και της θετικότητας, με εκατοντάδες συμμετέχοντες και ισχυρή κάλυψη από τα ΜΜΕ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι εγγραφές ήδη σε εξέλιξη.

Το Good Stories Summit 2025 πραγματοποιείται με την υποστήριξη των εταιριών Μοτοδυναμική, Εθνική Τράπεζα, Generali, L'Oréal Hellas και iSquare.

























