Γουίνσλετ: «Δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη - Σκαρφάλωναν στον κήπο μου και με ακολουθούσαν παντού»

Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε για την μακροχρόνια φιλία της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μετά την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στην ρομαντική ταινία του 1997, Τιτανικός. Η 50χρονη ηθοποιός, η οποία είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι έγιναν αμέσως κολλητοί στο πλατό, αποκάλυψε ότι ο 51χρονος βραβευμένος με Όσκαρ συνάδελφός της, την έκανε κάποτε να γελάσει τόσο πολύ που... ''της έφυγαν''.

«Δεν ήμουν έτοιμη να γίνω διάσημη ηθοποιός. Ήμουν τόσο νέα, αλλά ένιωθα τόσο καταβεβλημένη (σ.σ από την δημοσιότητα). Τίποτα δεν ήταν ωραίο. Οι άνθρωποι σκαρφάλωναν στον κήπο μου. Δεν μπορούσα να πάω σε μαγαζί. Με ακολουθούσαν όταν γέννησα καθώς πήγαινα στον παιδίατρο» θυμάται σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στους Times.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η ηθοποιός αναφέρθηκε στην σημερινή εικόνα γύρω από το σώμα και την αυτοεκτίμηση: «Είναι καταστροφικό. Αν η αυτοεκτίμηση ενός ανθρώπου εξαρτάται τόσο πολύ από την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Κάποιες στιγμές πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα – βλέπω ηθοποιούς να ντύνονται όπως θέλουν, όπως και αν είναι ο σωματότυπός τους.

Αλλά μετά συνειδητοποιώ πόσοι παίρνουν φάρμακα απώλειας βάρους. Είναι τόσο μπερδεμένο. Κάποιοι επιλέγουν να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν τα πάντα για να μην είναι. Ξέρουν τι βάζουν στο σώμα τους; Η αδιαφορία για την υγεία είναι τρομακτική. Με ενοχλεί περισσότερο από ποτέ. Εκεί έξω επικρατεί χάος».

Και συμπλήρωσε: «Το αγαπημένο μου πράγμα είναι όταν τα χέρια σου γερνάνε. Είναι η ζωή, αποτυπωμένη στα χέρια σου. Μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζω είναι άνω των 70. Με στεναχωρεί που οι νεότερες γυναίκες δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει πραγματική ομορφιά».