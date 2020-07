Ένταση έξω από την ΑΣΟΕΕ όπου ομάδες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και αριστερές οργανώσεις έφτασαν μετά τη διαδήλωση που είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα στην πλατείας Βικτωρίας υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών. Φθάνοντας οργανωμένα στο κτίριο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, μηχανοκίνητες ομάδες της Αστυνομίας (Δράση) και διμοιρίες των ΜΑΤ εφόρμησαν εναντίον τους και προχώρησαν σε προσαγωγές διαδηλωτών μετά από ξυλοδαρμό. Όπως προκύπτει από οπτικοακουστικό υλικό από την περιοχή, η αστυνομία επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο εναντίον των διαδηλωτών, ξυλοφορτώνοντας τουλάχιστον δύο εξ αυτών μολονότι αυτοί βρίσκονταν ήδη ακινητοποιημένοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις εγκλώβισαν τους αντιφασίστες στα στενά προς την οδό Πατησίων, όπου τους επιτέθηκαν με χημικά και κρότου-λάμψης.

Η οδός Πατησίων παρέμενε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Video stills from the brutal DELTA arrest of two anti fascists. Beaten with sticks over and over. They will come for all of us unless we stop them. This is now Junta Greece and the alt right governments foot soldiers unleashed. #antireport pic.twitter.com/XkQLudUBTl

— Exiled Arizona (@exiledarizona) July 15, 2020