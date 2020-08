Λίγες ώρες μετά την επισήμανση της Κομισιόν ότι δεν μπορεί ακόμη να δοθεί ακριβής ημερομηνία για τα εμβόλια κατά του φονικού ιού, και με φόντο το νέο αρνητικό ρεκόρ των κρουσμάτων (269) που καταγράφηκε την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020, ο καθηγητής και μέλος της επιτροπής λοιμωξιολόγων, Χαράλαμπος Γώγος, μίλησε στον ΣΚΑΪ, για το εμβόλιο τις Οξφόρδης κατά του κορονοϊού και το πώς θα πετύχουμε την ανοσία της αγέλης στην Ελλάδα. Όπως είπε ο καθηγητής, το εμβόλιο της Οξφόρδης είναι η λύση και το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικό στο 60 με 70% και να εφαρμοστεί στο 70%, ώστε να αποκτηθεί η ανοσία της αγέλης.

«Μένει να δούμε από τις μελέτες πόσο ασφαλές είναι και πώς θα λειτουργήσει στις ευπαθείς ομάδες στις οποίες θα γίνει πρώτα» αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιπλέον, τόνισε ότι είναι το πρώτο εμβόλιο που θα έρθει στην ΕΕ. «Προχωρούν και άλλα, αλλά ακόμα είναι πίσω τα υπόλοιπα». Παράλληλα, υπογράμμισε πως τα πράγματα είναι στα όρια του συναγερμού και τα κρούσματα είναι σταθερά στα 200, ενώ επεσήμανε πως αυτή την στιγμή έχουμε ομάδα ατόμων που κυκλοφορούν και δεν ξέρουν ότι νοσούν.

Αναφορικά με τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι των λοιμωξιολόγων ανέφερε πως συζητούνται μεταξύ άλλων το 8ωρο κλείσιμο μαγαζιών, η οριζόντια χρήση μάσκας, το κλείσιμο μπαρ, εκδηλώσεων κλπ ενώ έκανε έκκληση προς του πολίτες να τηρούν ευλαβικά τα υπάρχοντα μέτρα.

Σχετικά με τα σχολεία είπε ότι μπορούν να ανοίξουν μόνο με μάσκες και τάξεις με λιγότερους μαθητές τουλάχιστον σε ηλικίες πάνω από 5 χρονών και ότι δεν ισχύει ότι μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στο αναπνευστικό. «Είναι δυσάρεστη η μάσκα, αλλά είναι ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δήλωση του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, πως η Ελλάδα περιμένει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό τον Δεκέμβριο. Πιο συγκεκριμένα σε ερώτηση που τέθηκε στην Βίβιαν Λουνέλα, από τον δημοσιογράφο Σαράντη Μιχαλόπουλο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων απάντησε: «Δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ημερομηνία για τα εμβόλι», ενώ προσέθεσε πως στρατηγική της Ένωσης είναι να έχει τα εμβόλια όσο πιο σύντομα γίνεται, αλλά και με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Η εκπρόσωπος ανέφερε πως η Κομισιόν διαπραγματεύεται την αγορά εμβολίων με διάφορες εταιρίες, για να μπορεί να τα παράσχει άμεσα στα κράτη-μέλη και έχει ήδη έρθει σε μία πρώτη συμφωνία, ώστε να παραλάβει 300.000.000 δόσεις εμβολίων όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα.

«Αυτό, όμως είναι μία εργασία εν εξελίξει καθώς οι προετοιμασίες για το εμβόλιο δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί και το στάδιο των δοκιμών» συμπλήρωσε. Αναφέρθηκε μάλιστα σε δήλωση της Επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδου, η οποία είχε εκφράσει την ελπίδα της να έχουμε το εμβόλιο στο τέλος της χρονιάς ή στις αρχές της επόμενες.

«Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο στο οποίο ελπίζουμε όμως δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ημερομηνία, καθώς πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι τα εμβόλια που θα διατεθούν στην αγορά θα τηρούν τις προδιαγραφές και τους κανόνες της Ένωσης και δεν θα έχουν παρενέργειες», υπογράμμισε η εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι από τα τέλη Δεκεμβρίου θα έρθουν τμηματικά στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού, που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca. Ο ίδιος επισήμανε ότι το εμβόλιο θα έρθει στην χώρα μας σε περίπτωση που περάσει και τη φάση 4.

«Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Λάιεν τουίταρε τη συμφωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές παραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι μόνη ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. δόσεις συνολικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

We deliver on our promises.@EU_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether https://t.co/HvtW9NVAHa pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020