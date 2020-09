Διέκοψε τη λειτουργία του το εργοστάσιο κονσερβοποιίας στα Γιαννιτσά, με απόφαση της διοίκησης της εταιρείας, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων, τουλάχιστον 46, ανάμεσα στους εργαζόμενους. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου σταμάτησε τη λειτουργία του, μέχρις ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον αριθμό των κρουσμάτων, ενώ στο μεταξύ θα γίνει εντατική απολύμανση σε όλους τους χώρους της μονάδας.

«Η εταιρεία, η οποία σημειωτέον τηρούσε όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία από τον Covid-19, μόλις ενημερώθηκε για την ύπαρξη κρουσμάτων σε 11 εργαζομένους της περιοχής Κιλκίς, έλαβε άμεσα όλα τα νόμιμα μέτρα, ενημερώνοντας τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και επιπλέον άμεσα μέτρα με δικά μας έξοδα, και μέχρι νεωτέρας, διέκοψε την λειτουργία της, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του προσωπικού της», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας η οποία απασχολεί 680 εργαζόμενους, που ζουν σε κοντινές περιοχές σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Πιερία.

Από το πρωί βρίσκεται στα Γιαννιτσά κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, που πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους συγγενείς και στις επαφές των κρουσμάτων. Οι ασθενείς ήδη έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το χρονικό των μολύνσεων

Αρχικά εντοπίσθηκαν 13 κρούσματα μεταξύ 30 εργαζομένων οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά προς και από τα Γιαννιτσά από τη Γουμένισσα Κιλκίς όπου κατοικούν, με λεωφορείο. Όλοι τους είναι Ρομά.

Στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν άλλα οκτώ κρούσματα, σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ εργαζομένων στο εργοστάσιο που μετακινούνται όμως, από την Πιερία προς τα Γιαννιτσά. Πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα φτάνουν ήδη τα 46, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα εκατοντάδων ακόμη, τεστ.

Οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, ενώ ακολουθείται η διαδικασία ιχνηλάτησης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζει ο ΕΟΔΥ. Στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης γίνονται τεστ και στους άλλους εργαζόμενους, τόσο από τα Γιαννιτσά όσο και από τη Γουμένισσα, αλλά και στους συγγενείς και τις επαφές των κρουσμάτων.

Η επιβεβαίωση των κρουσμάτων στην κονσερβοποιϊα προκαλεί μεγάλη ανησυχία με δεδομένο ότι απασχολούνται 680 εργαζόμενοι από την Πιερία, την Πέλλα και το Κιλκίς.

Αυξάνονται τα κρούσματα στη Μόρια

Παράλληλα ανησυχία προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Πιο συγκεκριμένα τα κρούσματα στο ΚΥΤ ανέρχονται σε 35. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από τον έλεγχο 2.000 δειγμάτων που ελήφθησαν από διαμένοντες στον καταυλισμό από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το τριήμερο Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Επίσης ελέγχθηκαν και 100 εργαζόμενοι στον καταυλισμό που βρέθηκαν στο σύνολο τους αρνητικοί.

Η δειγματοληψία έγινε με απόφαση του ΕΟΔΥ, μετά τη νόσηση 40χρονου Σομαλού πρόσφυγα που διέμενε σε σκηνή στο ΚΥΤ, την περασμένη Τετάρτη. Όλοι όσοι διαπιστώθηκαν θετικοί στον ιό τέθηκαν σε απομόνωση σε ειδικό χώρο στο ΚΥΤ ενώ το σύνολο του καταυλισμού από την περασμένη Τετάρτη έχει τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό.

Καμπανάκι 20 οργανώσεων για τον υγειονομικό αποκλεισμό στη Μόρια

Την ανησυχία τους για την υγεία και την ασφάλεια των προσφύγων και «την απάνθρωπη αντιμετώπισή τους», ιδίως στην υπερπλήρη Μόρια, εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους 22 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Όπως υπενθυμίζουν η δομή της Μόριας που αρχικά ήταν σχεδιασμένη για να μπορεί να υποδεχτεί 2.800 ανθρώπους, φιλοξενεί τώρα παραπάνω από 12.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και 4.000 παιδιά, «σε εντελώς ακατάλληλες συνθήκες συνωστισμού». Ως εκ τούτου, συνεχίζουν, «η ανακοίνωση του υπουργείου ότι η δομή θα μπει σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό ούτε λύνει ούτε απαντάει σε βασικές ανησυχίες για την υγεία των φιλοξενούμενων». Επίσης, χαρακτηρίζουν «αβάσιμη» τη σύνδεση της δημιουργίας κλειστών κέντρων με τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού καθώς «ισοδυναμεί με εργαλειοποίηση της πανδημίας με στόχο την παγίωση της διοικητικής κράτησης και των αυστηρότερων περιορισμών στους αιτούντες άσυλο».

Σχετικά με τον 40χρονο άνδρα που καταγράφηκε ως το πρώτο κρούσμα στη Μόρια, υπογραμμίζουν ότι «η χρόνια έλλειψη μέτρων ένταξης, σε συνδυασμό με περίπλοκα γραφειοκρατικά εμπόδια, οδηγούν πολλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα στην ίδια θέση. Αφού αναγκάζονται να φύγουν από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας, μετά την αναγνώριση του καθεστώτος τους, πολλοί πρόσφυγες καταλήγουν άστεγοι, συχνά σε αθηναϊκές πλατείες, και ως εκ τούτου αναγκάζονται να επιλέξουν να επιστρέψουν σε μέρη, όπως η Μόρια».

Οι οργανώσεις ζητούν τέλος την εφαρμογή ολοκληρωμένης και βιώσιμης πολιτικής ένταξης στην Ελλάδα και ενός ορθολογικού μηχανισμού επιμερισμού των ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις Action For Education, Are You Serious, Boat Refugee Foundation, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Διοτίμα, ECHO100PLUS, ΕΛΙΞ, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Help Refugees, HIAS Ελλάδας, International Rescue Committee, Intersos Hellas, Legal Center Lesvos, Lesvos Solidarity, Μέλισσα, Mobile Info Team, Refugee Legal Support, SolidarityNow, Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Terre Des Homme Hellas και Fenix- Humanitarian Legal Aid.

Συναγερμός στις κλειστές δομές

Την ίδια ώρα έξι συνολικά κρούσματα έχουν εντοπιστεί στο Σχιστό, τη Μαλακάσα και τον Ελαιώνα, δομές που έχουν τεθεί σε υγειονομικό αποκλεισμό από χτες, Δευτέρα, με κοινή απόφαση των υπουργών Μετανάστευσης & Ασύλου, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.