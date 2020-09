Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των ευάλωτων που διέμεναν στη Μόρια, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, σε ενημέρωση στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα 408 ασυνόδευτα είναι ήδη ασφαλή σε ξενοδοχεία και άλλες ασφαλείς περιοχές. Ανακοίνωσε πως 3.500 άστεγοι μετανάστες στη Μόρια θα μεταφερθούν σε σκηνές. Παράλληλα, ο κ. Κουμουτσάκος σημείωσε ότι βάσει των πληροφοριών δεν έχει καταγραφεί καμία απώλεια ζωής. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί προτεραιότητα η κατάσβεση των εστιών και η κατόπτευση της περιοχής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει καταστραφεί πλήρως το ΚΥΤ και τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ο ίδιος, ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι η πυρκαγιά άρχισε μέσα στο ΚΥΤ, μετά από επεισόδια αιτούντων ασύλου, όταν έμαθαν πώς λόγω του εντοπισμού κρουσμάτων κορονοϊού, θα υπάρξει καραντίνα. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα, δεν προκύπτει προς ώρας άλλη εμπλοκή, ενώ δεν επιβεβαιώνονται τα σενάρια περί προβοκάτσιας.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, για λόγους δημόσιας υγείας, με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και για τέσσερις μήνες.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί – Διαβάστε αναλυτικά

Μία νύχτα κόλασης, σε ένα ήδη βάρβαρο και δύσκολο περιβάλλον, βίωσαν οι αιτούντες άσυλο στο ΚΥΤ της Μόριας μετά τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης και επί ώρες κατέκαψε μεγάλο μέρος της δομής. Οι τουλάχιστον 12.500 διαμένοντες έφυγαν άρον άρον προκειμένου να βρουν προστασία έξω από το ΚΥΤ. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές – εικόνες που μιλάνε από μόνες τους και λένε μια ιστορία, μια πραγματικότητα: Η Μόρια είναι μαύρο στίγμα για την ανθρωπότητα… Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ακόμα κι από ΜΚΟ που δρουν εντός του προσφυγικού καταυλισμού, η φωτιά ξέσπασε μετά από επεισόδια ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, όταν έγινε γνωστό ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα ένας μέρος των διαμενόντων εκεί, μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 35 κρουσμάτων κορονοϊού εντός του ΚΥΤ. Δείτε το φωτορεπορτάζ από την καταστροφή

Η ΕΕ είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει στήριξη μετά τη φωτιά στη Μόρια, ανέφερε σε μήνυμά του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που κινδύνευσαν στον προσφυγικό καταυλισμό στη Μόρια. Πλήρης αλληλεγγύη με τους ανθρώπους της Λέσβου που παρέχουν στέγαση, τους μετανάστες και το προσωπικό. Είμαστε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές και έτοιμοι να παρέχουμε στήριξη», ανέφερε ειδικότερα ο κ. Μισέλ.

My thoughts go out to all who have been put in danger at the #Moria migrant camp.

Full solidarity with the people of Lesbos providing shelter, the migrants and staff.

We are in touch with the Greek authorities and ready to mobilize support.@kmitsotakis @YlvaJohansson

— Charles Michel (@eucopresident) September 9, 2020