Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Προστασία των κακοποιημένων παιδιών από δημοσιοποίηση των στοιχείων τους» Ρωτώ τον Υπουργό: 1. Ποιο είναι το υφιστάμενο πλαίσιο που εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία για την διατήρηση της ανωνυμίας των κακοποιημένων παιδιών και των παιδιών που εμφανίζονται στο AMBER ALERT, αλλά και σε όλη τη διαδικασία εξέτασης που ακολουθεί; 2. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας της ανωνυμίας των κακοποιημένων παιδιών και πώς προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα διαρροής και δημοσιοποίηση των στοιχείων της δικογραφίας που σχηματίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις;