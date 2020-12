Ακόμα μία δύσκολη εφημερία πέρασε το ΑΧΕΠΑ, λόγω κορονοϊού. Η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία ιδιαιτέρως της βόρειας Ελλάδας παραμένει ασφυκτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΑΧΕΠΑ δέχθηκε 80 θετικά κρούσματα το βράδυ της Παρασκευής 4 Δεκεμβρίου 2020, ενώ δυστυχώς σημειώθηκαν και 10 θάνατοι.

«Είναι θαύμα ότι λειτουργεί ακόμα το νοσοκομείο» είπε στο Open TV o Χαράλαμπος Κοροξένος, πρόεδρος εργαζομένων ΑΧΕΠΑ.

«Ελληνική πόλη θάβει σιωπηλά τους νεκρούς από κορονοϊό»

«Γροθιά στο στομάχι» αποτελεί συγκλονιστικό βίντεο του Reuters, το οποίο δείχνει δεκάδες τάφους που ανοίχτηκαν, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, από τις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για να ταφούν οι σοροί των θυμάτων από την πανδημία του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι η μακάβρια λίστα έχει ξεπεράσει σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας τους 2800 νεκρούς, με περισσότερους από 100 συμπολίτες μας να χάνουν την ζωή τους καθημερινά, παρά τις 4 εβδομάδες ήδη της διάρκειας του καθολικού lockdown, ενώ η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα είναι αυτές που δέχονται τα σφοδρότερα χτυπήματα της πανδημίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο Reuters εκπρόσωπος γραφείου κηδειών, «έχουμε πέντε με οκτώ νέους θανάτους καθημερινά» («There are between five and eight funerals, almost every day»). Το ρεπορτάζ με το σοκαριστικό βίντεο από τις ταφές των θυμάτων δημοσιεύεται με τον τίτλο «In silence, Greek city buries coronavirus dead» και την αδυσώπητη εικόνα της τραγωδίας στην Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Οικογενειακές τραγωδίες

Με το δεύτερο κύμα της πανδημίας να έχει χτυπήσει όλη την χώρα και κυρίως την Βόρεια Ελλάδα όπου καθημερινά χάνονται δεκάδες άνθρωποι, συγκλονίζουν οι οικογενειακές τραγωδίες σε Δράμα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Κατέληξε 37χρονη νοσοκόμα που δεν έβρισκε ΜΕΘ στη Νάουσα

Τη ζωή της έχασε μια 37χρονη εργαζόμενη στο νοσοκομείο της Νάουσας η οποία νόσησε από κορονοϊό. Μάλιστα, θλίψη προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, η 37χρονη χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, την οποία το νοσοκομείο δεν είχε και κατέληξε πριν προλάβει να μεταφερθεί σε άλλο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 37χρονη η οποία κατέληξε χθες (04-12-2020), ήταν από την Έδεσσα και δούλευε στο νοσοκομείο της Νάουσας ως επικουρική βοηθός ακτινολόγου. Όταν νόσησε από κορονοϊό, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Έδεσσας, ωστόσο ζήτησε τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Νάουσας όπου εισήχθη στις 27 Νοεμβρίου στην απλή κλινική Covid. Το πρωί της Παρασκευής, συνεχίζει ο κ. Γιαννάκος, επιδεινώθηκε η υγεία της και διασωληνώθηκε, ωστόσο καθώς δεν υπάρχει ΜΕΘ στο νοσοκομείο Νάουσας, βρέθηκε κλίνη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος της Θεσσαλονίκης στο οποίο όμως δεν πρόλαβε να διακομισθεί καθώς έχασε τη μάχη με τον φονικό ιό. «Ποιος ξέρει ποια θα ήταν η τύχη της εάν στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν υπήρχε ΜΕΘ και δεν θα χρειάζονταν η διακομιδή της. Συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους και τους συναδέλφους», κατέληξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΗΔΗΝ.

