Πλημμύρισε, για μία ακόμη φορά, ο προσωρινός καταυλισμός του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, ο οποίος φιλοξενεί 7.714 πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν μεταφερθεί εκεί μετά την καταστροφή στη δομή της Μόριας. Δεκάδες σκηνές μετατράπηκαν σε βάλτους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαμονή προσφύγων και μεταναστών.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που πρόσφυγες και μετανάστες αφήνονται στο έλεος της κακοκαιρίας. Κάθε φορά που το νησί πλήττεται από βροχές και νεροποντές, ο πληθυσμός του καταυλισμού ζει σε σκηνές κόλασης.

Στο twitter κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο που αποκαλύπτουν τις τραγικές συνθήκες στον προσφυγικό καταυλισμό.

This is what the Greek authorities +EU mean by #winterization? Tents are at the mercy of weather conditions + in danger to be carried away from the wind. Greek state should immediately transfer the #refugeesgr from #Moria2 to safe +decent reception conditions. #WinterWithoutHome pic.twitter.com/2EAa7juhUO

— RSA (@rspaegean) December 11, 2020