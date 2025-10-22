Γρηγόρης Πετράκος: «Έχω δει τον Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα, όσοι το χλευάζουν είναι ανόητοι»

Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε στο «Happy day» για τις νέες ταυτότητες και πόσο αυτές θα κάνουν κακό στην ελευθερία των ανθρώπων. «Είμαι ο πιο πολέμιος όλης αυτής της ψηφιοποίησης. Είναι σαν Δούρειος ίππος ώστε να μπει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Λέει τη λέξη ταυτότητα. Δεν είναι ταυτότητα. Είναι μια κάρτα πολίτη.

«Έρχονται κλιματικές καραντίνες»

Γιατί τη λέμε ταυτότητα; Για να παραπλανούμε τον κόσμο ότι αντί για την ταυτότητα σου θα έχεις μια άλλη που θα είναι ψηφιακή. Όχι, δεν είναι ταυτότητα. Γιατί αν περιέχει μέσα τα υγειονομικά μου στοιχεία τα φορολογικά μου στοιχεία αυτό θα μου στερεί αν δεν είμαι συμμορφωμένος και υπάκουος με τις εκάστοτε διατάξεις ακόμα και την πρόσβαση σε μέρη, ακόμα και την εργασία.

Αν για παράδειγμα δεν θέλεις να συμμορφωθείς με αυτό για το διοξείδιο του άνθρακα, αν δεν συμφωνείς όπως πολλοί λογικοί άνθρωποι με όλη αυτή την κλιματική μπούρδα -συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι- αλλά η κλιματική αλλαγή που υφίσταται ο πλανήτης εκατομμύρια χρόνια είναι φυσική. Το διοξείδιο άνθρακα δεν παίζει κανέναν ρόλο. Ίσα ίσα που κάνει τα δάση να αυξάνονται.

Όπως είχαμε πριν καραντίνες για «υγειονομικούς» λόγους, σε λίγο θα έχουμε κλιματικές καραντίνες όπως ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Δηλαδή ήδη απαγορεύεται η είσοδος σε πάρκα. Εγώ πήγα το καλοκαίρι να μπω στο πάρκο στην Καισαριανή και δεν μου επιτρεπόταν. Εγώ θα βάλω την πυρκαγιά;»

«Γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους;»

Ο τραγουδιστής σχολίασε τις δηλώσεις Γονίδη, ότι με τη σκέψη του και μόνο μπορεί να μετακινεί αντικείμενα. «Εγώ έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί τα αντικείμενα και όσοι το χλευάζουν απλά να τους πω ότι είναι ανόητοι, δεν με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου. Να μετακινεί είναι έναν αναπτήρα, βαρύ.

Άλλοι σοβαροί άνθρωποι λένε ότι με απήγαγαν εξωγήινοι. Άλλοι λένε εγώ είχα επιθανάτια εμπειρία και αυτό εμφανίστηκε μπροστά μου. Ο άλλος είδε οράματα. Γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους;»