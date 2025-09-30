Γρηγόρης Βαλτινός: «Δεν ψωνίστηκα γιατί υπήρχαν πολύ πιο όμορφα αγόρια στη δική μου γενιά»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buogiorno» ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός και μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική, εξηγώντας πώς διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι πάντα τον χαρακτήριζε η ταπεινότητα. «Ήμουν περισσότερο φιλόδοξος και δεν ήθελα να σταθώ εκεί στην πρώτη εικόνα και στην επιφάνεια. Υπήρχαν πολύ πιο όμορφα αγόρια στη δική μου γενιά. Δεν ψωνίστηκα, μπορεί να ένιωσα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ψώνιο είναι κάτι, το οποίο εξωτερικεύεται και περνά και στη συμπεριφορά, στους φίλους, στην οικογένεια και στις σχέσεις του. Υπήρξε πάντα μια ταπεινότητα και σεμνότητα, όχι υστερόβουλα αλλά από χαρακτήρα. Τοποθετώ εκεί την τύχη μου»

Μιλώντας για την μεγάλη του αγάπη, το θέατρο, εξήγησε ότι το κάνει για την ψυχή του. «Το θέατρο λειτούργησε ψυχοθεραπευτικά. Μορφώθηκα και διαμορφώθηκα μέσα από το θέατρο. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου τύχει στη ζωή μου. Αυτό το πράγμα το κάνω για εμένα. Αν ωφελήσει και κάποιους άλλους, γίνεται εν αγνοία μου».

Θυμίζουμε ότι ο Γρηγόρης Βαλτινός πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» μαζί με τον Γιάννη Σαρακατσάνη, την παράσταση που το 2019 του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου.