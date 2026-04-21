Γροιλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νόουκκ μετά από απειλή για βόμβα

Στην άμεση εκκένωση του αεροδρομίου στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, προχώρησαν οι αρχές την Τρίτη, έπειτα από απειλή για βόμβα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ερωτηθείσα από το Reuters, η αστυνομία αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα απέραντο ημιαυτόνομο αρκτικό νησί, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.