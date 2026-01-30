Η Aegean επενδύει στην APELLA και «κλειδώνει» τη συντήρηση αεροσκαφών στην Ελλάδα

Η Aegean Airlines κάνει ένα από τα πιο ουσιαστικά –και λιγότερο επικοινωνιακά– βήματα της τελευταίας δεκαετίας, επενδύοντας στην ελληνική εταιρεία αεροπορικής συντήρησης APELLA. Μέσω της Olympic Air, ο όμιλος απέκτησε ποσοστό 45% της Apella, ενισχύοντας κεφαλαιακά την εταιρεία και μπαίνοντας στρατηγικά σε έναν κρίσιμο τομέα για το μέλλον των αερομεταφορών: τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών (MRO).

Ποια είναι η Apella

Η Apella είναι μια καθαρά ελληνική εταιρεία, πιστοποιημένη κατά EASA Part-145, με εγκαταστάσεις κοντά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Δραστηριοποιείται στη συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών, όπως τροχοί και φρένα, σε βαφές, συγκολλήσεις, μη καταστροφικούς ελέγχους (NDT), αλλά και σε σύνθετα προγράμματα αεροπορικής και αμυντικής υποστήριξης. Δεν είναι start-up, ούτε πείραμα. Είναι μια δοκιμασμένη μονάδα τεχνικής υποδομής, με συνεργασίες και παρουσία σε απαιτητικά projects, ακόμη και στρατιωτικού χαρακτήρα.

Μετά τη συναλλαγή, ο ιδρυτής και CEO της Apella διατηρεί το 55% της εταιρείας, γεγονός που δείχνει ότι η επένδυση δεν έχει χαρακτήρα «απορρόφησης», αλλά στρατηγικής σύμπραξης.

Τι σημαίνει η επένδυση για την Aegean

Για την Aegean, η είσοδος στην Apella δεν είναι απλώς μια χρηματοοικονομική τοποθέτηση. Είναι μια κίνηση με σαφή επιχειρησιακή λογική:

Κάθετη ενσωμάτωση: Η Aegean αποκτά άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες συντήρησης, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένους παρόχους και τα υψηλά κόστη του εξωτερικού.

Καλύτερος έλεγχος κόστους και χρόνου: Σε έναν κλάδο όπου οι καθυστερήσεις σημαίνουν χαμένα δρομολόγια και εκατομμύρια ευρώ, η εσωτερική τεχνική υποστήριξη είναι στρατηγικό πλεονέκτημα.

Υποστήριξη στόλου και ανάπτυξης: Με τον στόλο της να μεγαλώνει και να εκσυγχρονίζεται, η Aegean «χτίζει» υποδομή που αντέχει στον χρόνο και στις κρίσεις.

Νέες πηγές εσόδων: Μακροπρόθεσμα, η Apella μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο MRO, εξυπηρετώντας και τρίτες αεροπορικές εταιρείες, όχ μόνο τον όμιλο Aegean.

Με απλά λόγια η Aegean δεν επενδύει για να πετάει απλώς αεροπλάνα, αλλά για να ελέγχει το «αόρατο» κομμάτι που κρατά τα αεροπλάνα στον αέρα.

Το ευρύτερο μήνυμα

Η κίνηση αυτή δείχνει κάτι ευρύτερο για τον ελληνικό αεροπορικό κλάδο. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να είναι μόνο αγορά υπηρεσιών, αλλά μπορεί να γίνει παραγωγός τεχνογνωσίας. Και αυτό, σε μια εποχή που η αλυσίδα συντήρησης στην Ευρώπη πιέζεται ασφυκτικά, δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι στρατηγική.