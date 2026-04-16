Η AGON by AOC Νο. 1 μάρκα οθονών gaming στην Ευρώπη

Η AGON by AOC επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ως το Νο.1 brand στην Ευρώπη στην κατηγορία οθονών gaming με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και άνω. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Context για την περίοδο από το 1ο έως το 4ο τρίμηνο του 2025, το brand διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κλείνοντας την περίοδο με αύξηση του τριμηνιαίου μεριδίου αγοράς κατά 2,5% και ενισχύοντας περαιτέρω την ισχυρή ανταγωνιστική της παρουσία στον ευρωπαϊκό κλάδο των gaming monitors.



Σταθερή ανάπτυξη σε μια ώριμη αγορά

Η ευρωπαϊκή αγορά οθονών για gaming συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, και η AGON by AOC αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτήν. Η μάρκα κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,2% στον όγκο πωλήσεων και σημαντική τριμηνιαία αύξηση 45% τον 4ο τρίμηνο του 2025, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή ζήτηση των καταναλωτών για οθόνες gaming υψηλής απόδοσης σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αυτή η σταθερή απόδοση είναι αποτέλεσμα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής προϊόντων που καλύπτει όλα τα επίπεδα της αγοράς των παιχνιδιών. Από τη σειρά AOC GAMING, η οποία προσφέρει οθόνες Fast IPS και OLED με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, σχεδιασμένες για ευέλικτες εμπειρίες παιχνιδιού, έως τη σειρά AGON PRO με την πρωτοποριακή τεχνολογία QD-OLED ή τους εξαιρετικούς ρυθμούς ανανέωσης 610 Hz για τους πιο απαιτητικούς λάτρεις και τους επαγγελματίες των esports, η AGON by AOC προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσαρμοσμένο σε κάθε επίπεδο ανταγωνιστικού παιχνιδιού.



Η δυναμική της τεχνολογίας OLED επιταχύνεται

Μια καθοριστική τάση για το 2025 ήταν η επιταχυνόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας OLED στις gaming οθόνες. Μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2025, το μερίδιο αγοράς της AGON by AOC στον τομέα των OLED οθονών gaming αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση και κατά επιπλέον 1,5% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τόσο τη δέσμευση της μάρκας σε αυτή την τεχνολογία όσο και την αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ των gamers για την ανώτερη αντίθεση, την ακρίβεια χρωμάτων και την απόκριση των οθονών OLED.



Με μια ολοένα και ευρύτερη γκάμα μοντέλων QD-OLED που είναι ήδη διαθέσιμα στις σειρές gaming της AOC και AGON PRO, η μάρκα βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, καθώς η τεχνολογία OLED συνεχίζει τη μετάβασή της από μια εξειδικευμένη αγορά υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς οθονών για gaming.



Το όριο των 240 Hz και πέρα από αυτό

Το τοπίο των οθονών για ανταγωνιστικό gaming έχει αλλάξει ριζικά. Ενώ παλαιότερα τα 144 Hz αποτελούσαν το σημείο αναφοράς για τις οθόνες gaming, πλέον τα 240 Hz έχουν γίνει το πρότυπο που αναμένουν οι ανταγωνιστικοί gamers. Η σειρά AGON by AOC έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της μετάβασης, με μια εκτενή γκάμα μοντέλων 240 Hz και άνω, διαθέσιμων τόσο στη σειρά AOC GAMING όσο και στη σειρά AGON PRO.

Το 2026, η μάρκα σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα προϊόντων της με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, συνεχίζοντας να καθιστά προσιτές τις οθόνες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας σε όλους. Αυτό περιλαμβάνει νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα πλεονεκτήματα απόδοσης των 240 Hz και άνω θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο δυνατό κοινό.



Η καινοτομία στο gaming προσεγγίζει νέο κοινό

Η τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναπτυχθεί μέσω της σειράς προϊόντων gaming AGON by AOC συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη αγορά οθονών. Καινοτομίες που εισήχθησαν για πρώτη φορά στις οθόνες gaming, όπως υψηλότεροι ρυθμοί ανανέωσης, βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης και βελτιωμένη ακρίβεια χρωμάτων, βρίσκουν όλο και περισσότερο εφαρμογή στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές οθόνες.

Η τρέχουσα γκάμα της AOC περιλαμβάνει ήδη οθόνες γραφείου με ρυθμούς ανανέωσης 100-120 Hz, προσφέροντας μια αισθητά πιο ομαλή οπτική εμπειρία στις καθημερινές εργασίες στον υπολογιστή, ένα άμεσο αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης που καθοδηγείται από τον τομέα των παιχνιδιών.