Η ανάπτυξη της Euroleague, το Ντουμπάι, ο Μίσιτς και το πλάνο των (τουλάχιστον) 20 ομάδων

Μπορεί η φετινή σεζόν στη Euroleague να μην έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστόσο, έχει μπει στην τελική της ευθεία με τη διεξαγωγή σε πρώτη φάση των Play In και Play Off και σε δεύτερη με αυτή του Final Four στο Άμπου Ντάμπι.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε συλλογικό επίπεδο παρόλα αυτά ετοιμάζει ήδη την επόμενη «μέρα» στον χώρο του μπάσκετ και σκέφτεται πιο ζεστά από ποτέ να αυξήσει τις ομάδες που συμμετέχουν στη Euroleague, από 18 σε (τουλάχιστον) 20 από τη σεζόν 2025/26.

Η λίγκα μέχρι τώρα ακολουθούσε την εξής πολιτική. Προσπαθούσε να «δέσει» με πολυετή συμβόλαια (συνήθως δεκαετή) τα μεγάλα ευρωπαϊκά brands και να κάνει μικρές προσθαφαιρέσεις ανά λίγα χρόνια με ομάδες που θα έχουν κατά κυρία βάση συμπληρωματικό ρόλο στη διοργάνωση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη κατέκτησε το φετινό EuroCup και «τσέκαρε» το εισιτήριο της για το κορυφαίο επίπεδο για την επόμενη σεζόν, αλλά το όραμά της δεν μπορεί να... περιοριστεί σε μια μόλις χρονιά. Το όνομα του Βασίλιε Μίσιτς θα παίξει πολύ το φετινό καλοκαίρι και όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, θα υπάρξει ένας πλειστηριασμός για τον Σέρβο σούπερ σταρ, με πρώτο φαβορί την ομάδα του Ισραήλ.

Ακόμα μια ομάδα που «φιγουράρει» στη σχετική λίστα με τις επερχόμενες δυνάμεις στη Euroleague, είναι το Ντουμπάι και η Dubai BC, με τον σύλλογο από τα ΗΑΕ (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) να θέλει να ξοδέψει δεκάδες των εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια, ώστε να προσελκύσει παίκτες υψηλής αξίας στο ευρωπαϊκό -και όχι μόνο- στερέωμα. Η Βαλένθια μπορεί να μην κατέκτησε τη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, αλλά και εκείνη με τη σειρά της θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, μιας και περιλαμβάνει ένα δυνατό πακέτο με νέο γήπεδο, ισχυρό Fan Base και διάθεση για ξόδεμα χρημάτων.

Η Μονακό εξασφάλισε την παρουσία της και την επόμενη σεζόν με την πρόκρισή της στα φετινά Play Off, ενώ η Παρί κέρδισε με το «σπαθί» της την παραμονή της στη διοργάνωση και την επόμενη σεζόν. Οι σερβικές ομάδες Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση για τη νέα χρονιά, αλλά πιθανότατα θα παραμείνουν, με τη Βίρτους Μπολόνια να φαίνεται, πως και αυτή θα παραμείνει.

Μεγάλα ερωτηματικά αποτελούν οι ρωσικές ομάδες που είχαν αποβληθεί το 2022 λόγω του πολέμου, καθώς και η Άλμπα Βερολίνου που δεν δείχνει, ότι μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική σε αυτές τις «ταχύτητες».

Οι 14 που έχουν εγγυημένη θέση

Αναντολού Έφες Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός Βιλερμπάν Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός AKTOR Μπασκόνια Μακάμπι Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης Μπάγερν Μονάχου Αρμάνι Μιλάνο Ζάλγκιρις Κάουνας Μονακό (αυτόματη παραμονή λόγω συμμετοχής στα playoffs) Χάποελ Τελ Αβίβ (κάτοχος EuroCup)

Οι ομάδες που διεκδικούν νέα συμβόλαια

Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν Παρί Βαλένθια Βίρτους Μπολόνια Dubai BC

Τα ερωτηματικά

Άλμπα Βερολίνου Ρωσικές ομάδες

Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο «χάρτης» της Euroleague για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν πάντα στο προσκήνιο οι κρίσιμες συζητήσεις μεταξύ FIBA, NBA και Euroleague με σκοπό το μέλλον του παγκόσμιου μπάσκετ και πώς αυτό μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρώπη, με τη διοργανώτρια αρχή να κάνει σκέψεις και για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ομάδων και τη δημιουργία δύο περιφερειών.