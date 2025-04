Η πρωτιά στη Euroleague «εγγυάται» Final Four, αλλά όχι κατάκτηση - Τί... παθαίνουν τα φαβορί κάθε φορά

Κανονική περίοδος τέλος για τον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν σχετικά εύκολα το βράδυ της Παρασκευής (10/04) της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανέβηκαν σε ρεκόρ 24-10 και ουσιαστικά δεν έχουν να περιμένουν πολλά από την αποψινή αγωνιστική ημέρα, μιας και εξασφάλισαν και μαθηματικά την πρώτη θέση στην κατάταξη της διοργάνωσης.



Πλέον μένει να φανεί (αρχικά) το ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στα Play In και (εν συνεχεία) ποια από αυτές θα είναι τελικώς η αντίπαλος των Πειραιωτών στα Play Off αυτής. Η αλήθεια είναι, πως το 1-8 (ο πρώτος κόντρα στον όγδοο) είναι ένα ματσάρισμα με ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο αουτσάιντερ. Παραδοσιακά, οι ομάδες που έχουν τερματίσει στην πρώτη θέση της Regular Season, προκρίνονται στο Final Four της αντίστοιχης χρονιάς, αλλά κάτι συμβαίνει και στο τέλος δεν είναι αυτές που κατακτούν και το τρόπαιο.



2016-17: Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ τερμάτισε πρώτη με ρεκόρ 23-7. Στο Final Four της Κωνσταντινούπολης, έχασε στον ημιτελικό από τη Φενέρμπαχτσε (84-75), η οποία είχε καλύτερη τακτική εκτέλεση και εκμεταλλεύτηκε την έδρα της. Η Ρεάλ υστερούσε σε συνοχή στα κρίσιμα λεπτά, ενώ η Φενέρ είχε εξαιρετική απόδοση από παίκτες όπως ο Ούντο και ο Βέσελι.

2017-18: ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Με ρεκόρ 24-6, η ΤΣΣΚΑ ήταν κυρίαρχη. Στο Final Four του Βελιγραδίου, ηττήθηκε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-83). Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της ΤΣΣΚΑ στην άμυνα, ιδιαίτερα στα ριμπάουντ, ενώ ο Ντόντσιτς (16 πόντοι) έκανε τη διαφορά. Η ΤΣΣΚΑ δεν μπόρεσε να περιορίσει την ταχύτητα της Ρεάλ.

2018-19: Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρ τερμάτισε πρώτη με 25-9. Στο Final Four της Βιτόρια, έχασε στον ημιτελικό από την Αναντολού Έφες (92-73). Η Έφες, με εξαιρετική εμφάνιση από Λάρκιν και Μίτσιτς, κυριάρχησε επιθετικά. Η Φενέρ είχε προβλήματα λόγω τραυματισμών (Βέσελι, Λοβέρν) και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην ένταση της Έφες.

2019-20: Δεν ολοκληρώθηκε

Η σεζόν ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Η Αναντολού Έφες ήταν πρώτη με 24-4 πριν τη διακοπή, αλλά δεν υπήρξε τελικός νικητής.

2020-21: Μπαρτσελόνα

Με 24-10, η Μπαρτσελόνα ήταν στην κορυφή. Στο Final Four της Κολωνίας, έχασε στον τελικό από την Αναντολού Έφες (86-81). Η Έφες, με ηγέτες τους Λάρκιν (21 πόντοι) και Μίτσιτς (25 πόντοι), είχε καλύτερη διαχείριση στα κρίσιμα σημεία. Η Μπαρτσελόνα υστέρησε σε clutch στιγμές, παρά την καλή εμφάνιση του Μίροτιτς.

2021-22: Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα τερμάτισε ξανά πρώτη με 21-7. Στο Final Four του Βελιγραδίου, έχασε στον ημιτελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης (86-83). Η «βασίλισσα», με καθοριστικό τον Γιαμπουσέλε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Μπαρτσελόνα (15 turnovers), με τους «Καταλανούς» να μην βρίσκουν ρυθμό επιθετικά στα τελευταία λεπτά.

2022-23: Ολυμπιακός

Με 24-10, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε. Στο Final Four του Κάουνας, έχασε στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης (79-78) σε έναν δραματικό αγώνα. Το buzzer-beater του Σέρχιο Γιουλ έγειρε την πλάστιγγα. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες, αλλά μικρά αμυντικά λάθη και η έλλειψη ψυχραιμίας στο φινάλε του κόστισαν.

2023-24: Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ τερμάτισε πρώτη με 27-7. Στο Final Four του Βερολίνου, έχασε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό AKTOR (95-80). Οι «πράσινοι», με εξαιρετική εμφάνιση από Σλούκα (24 πόντοι) και Λεσόρ, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και έπαιξε με μεγαλύτερη ένταση. Η Ρεάλ υστέρησε σε ενέργεια και δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην άμυνα του «τριφυλλιού».