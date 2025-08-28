Η αντίδραση του Πούτιν στην ταινία με τον Τζουντ Λο – Τι απαντά το Κρεμλίνο στην ενσάρκωση του

Η πρώτη επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα δεν άργησε να έρθει. Το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» με τον Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν , τήρησε χαμηλούς τόνους, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή ή ενημέρωση για την παραγωγή.



Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε:

«Πριν εξαχθούν συμπεράσματα, πρέπει πρώτα να το παρακολουθήσει κανείς», αποφεύγοντας οποιαδήποτε πρόωρη κριτική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι δημιουργοί της ταινίας δεν επικοινώνησαν ποτέ με την προεδρία για διαβουλεύσεις ή εγκρίσεις.



Η δήλωση μεταφέρθηκε μέσω του καναλιού «Yunashev LIVE» στο Telegram από τον δημοσιογράφο Αλεξάντερ Γιουνάσεφ, ο οποίος αποκάλυψε ότι έστειλε στον Πεσκόφ την πολυσυζητημένη φωτογραφία του Τζουντ Λο μεταμορφωμένου σε Πούτιν.

Ο Τζουντ Λο «φοβήθηκε πολύ» τον ρόλο

Η βιογραφική ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» του Γάλλου σκηνοθέτη Ολιβιέ Ασαγιάς θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή 31 Αυγούστου, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως αποκάλυψε ο Ασαγιάς στο Variety, ο Λο «φοβήθηκε πολύ» να υποδυθεί τον Ρώσο πρόεδρο και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα και μελέτη επίκαιρων θεμάτων για να αποδώσει πειστικά τον ρόλο. Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι ήθελε να εξερευνήσει το «πολιτικό κακό», όχι μόνο μέσα από πράξεις, αλλά και μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί η εξουσία στο παρασκήνιο.

Από τον «Κάρλος» στον Πούτιν

Ο Ασαγιάς δεν είναι άγνωστος σε δύσκολες, αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Στο παρελθόν είχε σκηνοθετήσει τον «Κάρλος», για τον διαβόητο επαναστάτη Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσες. Αυτή τη φορά, με το αγγλόφωνο ντεμπούτο του, βάζει στο επίκεντρο την άνοδο του Πούτιν στην εξουσία, μέσα στο μετασοβιετικό χάος, δίπλα στον φανταστικό πολιτικό σύμβουλο Βαντίμ Μπαράνοφ (τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντάνο), εμπνευσμένο από τον πραγματικό «γκουρού» του Κρεμλίνου, Βλαντισλάβ Σούρκοφ.



Η ταινία βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι (2022) και, όπως όλα δείχνουν, θα προκαλέσει συζητήσεις , ειδικά σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και τα σενάρια περί συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι επανέρχονται στη διεθνή επικαιρότητα.

Τα γυρίσματα στη Λετονία – Η Αλίσια Βικάντερ στο πλευρό του Λο

Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, καθώς τα γυρίσματα στη Ρωσία θεωρήθηκαν ανέφικτα. Στον ρόλο της Ξένια, βασικού γυναικείου χαρακτήρα του βιβλίου, εμφανίζεται η Αλίσια Βικάντερ.



Ο Ασαγιάς επαίνεσε τόσο τον Τζουντ Λο όσο και τον Πολ Ντάνο για την αφοσίωση και την ενδελεχή προετοιμασία τους, ώστε να αποδώσουν με ακρίβεια τους χαρακτήρες τους.