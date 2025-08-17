Η απίστευτη ιστορία του Γιώργου Κωνσταντίνου: Πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» στην Τήνο

Τις δραματικές στιγμές που έζησε ως παιδί την ημέρα του τορπιλισμού της φρεγάτας «Έλλης» στην Τήνο τον Δεκαπενταύγουστο του 1940 περιγράφει στο βιβλίο του «Showtime» ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκαλύπτει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του, την ημέρα του τορπιλισμού της φρεγάτας, ένα ιστορικό γεγονός που είδε με τα ίδια του τα μάτια, καθώς είχε βρεθεί τη συγκεκριμένη ημέρα στην Τήνο μαζί με τη μητέρα του, προκειμένου να προσκυνήσουν.

Το απόσπασμα του βιβλίου δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό που διατηρεί το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Instagram.

«Ήμουν έξι χρονών. Βρεθήκαμε στην Τήνο. Δεκαπενταύγουστο. Η μητέρα μου ήθελε να προσκυνήσει. Με πήρε μαζί της. Βρισκόμασταν στην παραλία όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φοβερή έκρηξη.

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει αλαφιασμένος προς το εσωτερικό του νησιού. Πανικός. Όπως τρέχαμε, ψηλά, πάνω από τα κεφάλια μας, διέσχιζαν τον ουρανό μαύρα κομμάτια σίδερο, αφήνοντας πίσω τους καπνό.

Μπήκαμε μαζί με άλλους σε μία ταβέρνα. Ο ταβερνιάρης έκλεισε τις πόρτες και μας συμβούλεψε, φοβισμένος κι αυτός, να δείξουμε ψυχραιμία. Επόμενη εικόνα: εγώ, καθισμένος επάνω σ' ένα γαϊδούρι, ανηφορίζοντας ένα βουνό. Κόσμος ανεβαίνει με τα πόδια. Ακούω.

Ένα καταδρομικό μας έχει τορπιλιστεί στο λιμάνι από υποβρύχιο. Ήταν γεμάτο πυρομαχικά και υπήρχε ο φόβος μήπως ανατιναχτούν και καταστρέψουν το νησί. Από την κορυφή του χαμηλού βουνού είδα το χτυπημένο πλοίο και σαν να διέκρινα στη θάλασσα ανθρώπους να κολυμπάνε για να σωθούν.

Σε λίγο το καράβι αρχίζει να βουλιάζει, χωρίς να ανατιναχτεί. Ήσυχα, ήρεμα, παίρνοντας μαζί του τις όμορφες μέρες ενός ειρηνικού, ξένοιαστου κόσμου, που βυθιζόταν τώρα στο σκοτάδι και στην απόγνωση. Το πλοίο ήταν η "Έλλη" και το ημερολόγιο έγραφε 15 Αυγούστου 1940».