Η «ασπίδα» κατά του καύσωνα ξεκινά τώρα: Πώς να μειώσετε το κόστος του κλιματιστικού έως 30%
Γιατί η συντήρηση κλιματιστικού τον Απρίλιο σας γλιτώνει από το 30% του λογαριασμού ρεύματος. Οι αριθμοί που αποδεικνύουν ότι το service «βγάζει τα λεφτά του».
Οι περισσότεροι θεωρούμε τη συντήρηση του κλιματιστικού μια «αγγαρεία» που μπορεί να περιμένει μέχρι τον πρώτο καύσωνα. Η πραγματικότητα όμως, όπως την αποτυπώνουν οι μελέτες ενεργειακής απόδοσης, είναι αμείλικτη: Ένα ασυντήρητο κλιματιστικό είναι ένας «σιωπηλός κλέφτης» που αυξάνει τον λογαριασμό του ρεύματος από 15% έως και 30% από το πρώτο κιόλας λεπτό λειτουργίας του.
Σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς ενέργειας (όπως το US Department of Energy), η έλλειψη συντήρησης προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση κόστους:
Πτώση απόδοσης 5% ανά έτος: Χωρίς ετήσιο service, η απόδοση της μονάδας πέφτει σταθερά. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσει το δωμάτιο στην επιθυμητή θερμοκρασία, το κλιματιστικό δουλεύει περισσότερη ώρα στην αιχμή της ισχύος του.
Βρώμικα στοιχεία σημαίνουν 20% παραπάνω κατανάλωση: Όταν η σκόνη καλύπτει την εξωτερική μονάδα και τα εσωτερικά στοιχεία, η «ανταλλαγή θερμότητας» δυσκολεύει. Ο συμπιεστής ζορίζεται, υπερθερμαίνεται και «τραβάει» περισσότερα Ampere από το δίκτυο.
Η παγίδα του ψυκτικού υγρού: Μια μικρή διαρροή ή χαμηλή στάθμη φρέον (που ελέγχεται μόνο στο service) μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας κατά 20%, καθώς το μηχάνημα πασχίζει να ψύξει τον αέρα χωρίς το απαραίτητο «μέσο».
Γιατί τώρα και όχι τον Ιούνιο;
Η επιλογή του Απριλίου δεν είναι τυχαία. Είναι καθαρά οικονομική στρατηγική:
Νόμος Προσφοράς και Ζήτησης: Τον Ιούνιο, οι τεχνικοί έχουν λίστες αναμονής 15 ημερών και οι τιμές των ανταλλακτικών ή των εργατικών συχνά «τσιμπάνε». Τώρα, μπορείτε να βρείτε προσφορές και άμεση εξυπηρέτηση.
Πρόληψη «μοιραίας» βλάβης: Το 80% των βλαβών συμβαίνει την πρώτη εβδομάδα του καύσωνα, όταν το μηχάνημα πιέζεται απότομα. Η συντήρηση τώρα εντοπίζει τον φθαρμένο πυκνωτή ή το χαλαρό καλώδιο που θα σας άφηνε χωρίς ψύξη στους 40 βαθμούς.
Υγεία και «Σύνδρομο του κτιρίου»: Μετά τον χειμώνα, οι εναλλάκτες έχουν συγκεντρώσει μύκητες και βακτήρια. Το να ανοίξετε το κλιματιστικό χωρίς απολύμανση είναι σαν να ψεκάζετε τον χώρο σας με αλλεργιογόνα.
Η «χρυσή» συμβουλή
Αν το κλιματιστικό σας είναι παλιάς τεχνολογίας (non-inverter), η συντήρηση είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς οι απώλειες ενέργειας σε αυτά τα μοντέλα είναι διπλάσιες σε σχέση με τα σύγχρονα. Το κόστος ενός service (περίπου 30-50 ευρώ) αποσβένεται μέσα στους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού μόνο από τη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος. Όλα τα υπόλοιπα είναι καθαρό κέρδος στην τσέπη σας.