Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe Εκδόσεις με στόχο βιώσιμη κινητικότητα

Νέα σχεδίαση εσωτερικού που περιλαμβάνει την τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για την ελαχιστοποίηση αποβλήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και χρώμα βιολογικής προέλευσης.

Η ισπανική εταιρία παρουσιάζει τις «Tribe Εκδόσεις» των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar που συνδυάζουν επαναστατικό χαρακτήρα με βιώσιμη καινοτομία. Οι αποκλειστικές εκδόσεις διαθέτουν μία νέα φιλοσοφία εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή οπτική, που εκτιμούν την εντυπωσιακή σχεδίαση και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με μια πινελιά. Οι εκδόσεις Tribe διαθέτουν ένα νέο χρώμα εξωτερικού -Manganese Matt- καθώς επίσης και μοναδικές ιδέες εσωτερικού όπως τρισδιάστατη τεχνολογία παραγωγής υφασμάτων για τα bucket καθίσματα, βιολογική βαφή για συγκεκριμένα στοιχεία όπως είναι οι αεραγωγοί και το ταμπλό και νέες ζάντες αλουμινίου με 20% ανακυκλωμένο υλικό.

«H CUPRA προσπαθεί συνεχώς να προσφέρει οχήματα που αγγίζουν την ψυχή του κοινού της, συνδυάζοντας την επιθυμία τους για μοναδικότητα μαζί με μια αυξανόμενη προθυμία για βιώσιμες λύσεις. Oι αποκλειστικές CUPRA Tribe Εκδόσεις φέρνουν περιβαλλοντική ισορροπία τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό σε πολλά από τα οχήματα της μάρκας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες που εμπνέουν έναν φρέσκο τρόπο σκέψης» δήλωσε ο Ignasi Prieto, Chief Brand Officer CUPRA. Η εξωτερική σχεδίαση των νέων Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar των Tribe εκδόσεων αναβαθμίζεται με μία εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων: Century Bronze Matt (αποκλειστικά στο Terramar), Magnetic Tech Matt (αποκλειστικά στα Leon & Formentor), Midnight Black και το νέο Manganese Matt (για όλες τις εκδόσεις Tribe όλων των μοντέλων).

Τα σκούρα χρωμιωμένα λογότυπα της CUPRA μπροστά και πίσω, μαζί με τα γράμματα στο πίσω μέρος, εμπλουτίζουν την εμφάνιση και προσθέτουν βάθος στο χαρακτήρα των μοντέλων.

Νέες ζάντες αλουμινίου με νέο χρώμα Sulphur Green, κάνουν ξεχωριστές τις εκδόσεις Tribe: μια μοναδική σχεδίαση ζαντών 19’’ για το Leon και για το Formentor καθώς και μια ξεχωριστή επιλογή 20’’ για το Terramar. Κάθε ζάντα αλουμινίου ενσωματώνει 20% ανακυκλωμένο υλικό, συνδυάζοντας το στυλ με τη στρατηγική κυκλικών υλικών της εταιρείας.

Η εταιρία ανέκαθεν επεδίωκε την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στα οχήματά της και οι εκδόσεις Tribe έρχονται να επεκτείνουν αυτή τη φιλοσοφία σε μια νέα εποχή. Σε συνδυασμό με τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιούνται στους προφυλακτήρες των οχημάτων - η μπροστινή αεροτομή περιέχει 20% ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό- αντιπροσωπεύει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στην κινητικότητα.

Τα ανακυκλωμένα υλικά καθώς και οι καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής είναι σημαντικά στοιχεία για τον εσωτερικό σχεδιασμό. Οι εκδόσεις Tribe ενσωματώνουν 30% ανακυκλωμένα υλικά στα πλαστικά των εσωτερικών επενδύσεων, προωθώντας τη βιώσιμη προσέγγισή της μάρκας. Οι εκδόσεις Tribe προχωρούν ένα βήμα παραπέρα με την εισαγωγή της προσθετικής κατασκευής (additive manufacturing), και τη χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας παραγωγής υφασμάτων στον σχεδιασμό των bucket καθισμάτων. Τα υφάσματα στην κεντρική περιοχή των μπροστινών και πίσω καθισμάτων κατασκευάζονται με 100% ανακυκλωμένο υλικό και με μια τεχνική που χρησιμοποιεί μια μηχανή πλεξίματος ελεγχόμενη από υπολογιστή για τη δημιουργία υλικού στην τρισδιάστατη μορφή του, εξαλείφοντας την ανάγκη κοπής και ραψίματος, με αποτέλεσμα μηδενικά απορρίμματα υλικών.

Οι νέες Tribe Editions για τα CUPRA Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar θα ξεκινήσουν την παραγωγή τους το τελευταίο τρίμηνο του έτους.