Πρεμιέρα στην Έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου για τα νέα μοντέλα CUPRA

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya έκανε την πρεμιέρα του στο CUPRA IAA Open Space, ενσαρκώνοντας το όραμα της μάρκας και τη μελλοντική της σχεδιαστική γλώσσα. Επιπλέον η μάρκα παρουσίασε τις νέες εκδόσεις CUPRA Tribe, συνδυάζοντας τον επαναστατικό χαρακτήρα με τη βιώσιμη καινοτομία. Το CUPRA Raval θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026, με το λανσάρισμά του στην αγορά να ακολουθεί λίγο αργότερα.

Η CUPRA συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με ένα κύμα σημαντικών ανακοινώσεων στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Η μάρκα αποκάλυψε το εντυπωσιακό πρωτότυπο CUPRA Tindaya, παρουσίασε τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe και επιβεβαίωσε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026. Πέρα από τα αυτοκίνητα, στο προσκήνιο βρίσκεται και το CUPRA Design House, με την παγκόσμια πρεμιέρα της συλλογής αποσκευών Harper Collective x CUPRA.

Πρωτότυπο Tindaya – Το όραμα της CUPRA για το μέλλον

Η CUPRA παρουσίασε το πρωτότυπο CUPRA Tindaya, την ενσάρκωση του οράματος της μάρκας και σημείο αναφοράς για τη μελλοντική της σχεδιαστική γλώσσα. «Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya δεν είναι ένα όνειρο, ούτε απλώς μια φιλοδοξία. Είναι μία τοποθέτηση της μάρκας που πρόκειται να γίνει πραγματικότητα», σχολίασε ο Markus Haupt, Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της CUPRA. Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya συνάδει με τον δραματικό χαρακτήρα του ομώνυμου βράχου, με έναν εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια ριζοσπαστική αλλά απλή ιδέα: «No Drivers, No CUPRA». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που αποτυπώνει στον μέγιστο βαθμό την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που ενισχύει το οδηγικό συναίσθημα.

CUPRA Tribe Editions: Επαναστατικός χαρακτήρας και βιώσιμη καινοτομία

Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe Εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, συνδυάζοντας τον επαναστατικό χαρακτήρα με τη βιώσιμη καινοτομία. Οι αποκλειστικές εκδόσεις προσφέρουν ένα νέο concept εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή ματιά, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με μια ξεχωριστή νότα.

Οι Tribe Εκδόσεις εισάγουν ένα νέο εξωτερικό χρώμα -το Manganese Matt- καθώς και μοναδικά στοιχεία στο εσωτερικό, όπως τεχνολογία τρισδιάστατης πλέξης για τα bucket καθίσματα, βιολογικές βαφές για επιλεγμένα στοιχεία, όπως οι αεραγωγοί και το ταμπλό, και νέες ζάντες αλουμινίου που περιέχουν 20% ανακυκλωμένο υλικό.

Ερχεται το Raval

Η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Volkswagen Group, πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης IAA στο Μόναχο, η CUPRA έκανε μια δυναμική εμφάνιση αποκαλύπτοντας ένα καμουφλαρισμένο Raval παραγωγής, το επερχόμενο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Το Raval έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει την CUPRA πέρα από τα παραδοσιακά όρια. Συνδυάζοντας ιδανικά το εντυπωσιακό design, τις ηλεκτρικές επιδόσεις και τα αντισυμβατικά χαρακτηριστικά, το CUPRA Raval οδηγείται από το συναίσθημα και έχει εξελιχθεί για να υπερβεί τις προσδοκίες. Βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ της Volkswagen και με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, προσφέρει μια δυναμική, συναρπαστική οδηγοκεντρική εμπειρία. Με μήκος μόλις 4 μέτρων, είναι συμπαγές, αλλά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει πολύ περισσότερα από έναν αστικό τρόπο ζωής.



Όλες οι εκδόσεις του Raval έχουν σχεδιαστεί για να αποτυπώνουν το αγωνιστικό DNA της μάρκας. Το σπορ πλαίσιο που είναι κατά 15mm χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο που προσφέρει η πλατφόρμα, η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που ενισχύει την ευελιξία και το ESC Sport δημιουργούν σε κάθε έκδοση ένα αυτοκίνητο που προορίζεται για τον οδηγό του.

Η κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166kW) ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά. Με καθίσματα CUP Bucket, ανάρτηση DCC Sport, λειτουργία ESC OFF, ζάντες 19’’ με φαρδύτερα ελαστικά 235mm και ηλεκτρονικό διαφορικό VAQ, κάθε ταξίδι μετατρέπεται σε μοναδική οδηγική εμπειρία.



Το Raval θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026, με την κυκλοφορία στην αγορά να ακολουθεί λίγο αργότερα, αποτελώντας το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων του Brand Group Core.