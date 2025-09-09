Πρώτη ματιά στο CUPRA Raval στην έκθεση του Μονάχου

Όλες οι εκδόσεις του CUPRA Raval φέρουν το DNA της CUPRA για καθαρή οδηγική οδήγηση: σπορ χαμηλότερο πλαίσιο κατά 15mm, βελτιωμένη ανάρτηση και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης για μεγαλύτερη ευελιξία και ESC Sport.

Η CUPRA έκανε μια τολμηρή είσοδο στην Έκθεση του Μονάχου με την αποκάλυψη του καμουφλαρισμένου CUPRA Raval, του επερχόμενου ηλεκτρικού αστικού αυτοκινήτου της μάρκας, το οποίο θα λανσαριστεί την επόμενη χρονιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Volkswagen Group πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΙΑΑ, ο Markus Haupt, Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της CUPRA, αποκάλυψε το καμουφλαρισμένο CUPRA Raval, καλυμμένο με βινύλιο, που θυμίζει χάρτη της περιοχής Raval στη Βαρκελώνη.

To CUPRA Raval θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του και θα λανσαριστεί το 2026, ως το πρώτο μοντέλο της Ηλεκτρικής Αστικής Οικογένειας, που αποτελείται από τέσσερα αυτοκίνητα από το Brand Group Core του Volkswagen Group. Ξεκινώντας με την παραγωγή του CUPRA Raval τους επόμενους μήνες και ακολουθούμενο από το Volkswagen ID. Polo, και τα δύο αυτοκίνητα θα κατασκευάζονται στο Martorell.

Αυτή η οικογένεια αυτοκινήτων έχει στόχο να εκδημοκρατικοποιήσει την ηλεκτρική κινητικότητα και να καθιερώσει ένα νέο σημείο αναφοράς στην Ευρώπη, κάνοντας το πιο προσβάσιμο σε μία μεγαλύτερη κατηγορία πελατών.

«To CUPRA Raval διαμορφώνει τώρα το μέλλον μας. Γιατί μαζί με αυτό συνδυάζουμε όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η CUPRA: συναίσθημα, εντυπωσιακή σχεδίαση, ηλεκτρική απόδοση και όπως πάντα οδηγοκεντρική προσέγγιση. Για εμάς το CUPRA Raval είναι κάτι παραπάνω από ένα αυτοκίνητο.

Αυτό που το κάνει ιδιαίτερα σημαντικό είναι το project πίσω από αυτό – η Ηλεκτρική Αστική Οικογένεια – για την οποία είμαστε περήφανοι που ηγούμαστε από την Ισπανία. Εντείνουμε τις συνέργειες εντός του Brand Group Core και μετατρέπουμε τη χώρα σε κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας, κάνοντας αυτά τα αυτοκίνητα προσβάσιμα σε εκατομμύρια ανθρώπους» δήλωσε ο Markus Haupt, Προσωρινός CEO CUPRA.

Το Raval είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο να οδηγήσει τη μάρκα πέρα από τα παραδοσιακά όρια. Δημιουργώντας μία τέλεια ισορροπία μεταξύ εντυπωσιακού σχεδιασμού, ηλεκτρικής απόδοσης και αντισυμβατικών χαρακτηριστικών. Βασισμένο στη ΜΕΒ πλατφόρμα του Volkswagen Group και με κίνηση στους εμπρός τροχούς, προσφέρει μία δυναμική και συναρπαστική εμπειρία με επίκεντρο τον οδηγό. Με μόλις 4μ. μήκος, είναι συμπαγές και σχεδιασμένο για πολλά περισσότερα από την απλή ζωή στην πόλη. Με αυτό το τολμηρό μοντέλο που θα κυκλοφορήσει το 2026, η CUPRA αποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να είναι συναρπαστικά και φτιαγμένα για ανθρώπους που αγαπούν να οδηγούν και όχι απλά να τους οδηγούν.

Το 2026, η μάρκα θα γιορτάσει την όγδοη επέτειό της και το λανσάρισμα του όγδοου μοντέλου της: το CUPRA Raval. Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, η CUPRA βρίσκεται σε καλό δρόμο να

αγγίξει τις ένα εκατομμύριο παραδόσεις τους επόμενους μήνες.

CUPRA Raval – Ηλεκτρική απόδοση

Όλες οι εκδόσεις του CUPRA Raval έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν το αγωνιστικό DNA της μάρκας. Το σπορ πλαίσιο που είναι χαμηλωμένο κατά 15mm από την πλατφόρμα, η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση, το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης που βελτιώνει την ευελιξία και το ESC Sport κάνουν το CUPRA Raval το κατάλληλο αυτοκίνητο για τον οδηγό.

Η κορυφαία έκδοση CUPRA Raval VZ (166kW) ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη. Εξοπλισμένη με CUPRABucket καθίσματα, με ανάρτηση DCC Sport, ζάντες 19’’ με φαρδύτερα ελαστικά 235mm και ηλεκτρονικό διαφορικό ολίσθησης VAQ, μετατρέπει κάθε ταξίδι σε μία μοναδική εμπειρία.

Πέρα από τις επιδόσεις, το Raval διαθέτει υψηλή τεχνολογία από την ανώτερη κατηγορία στο ηλεκτρικό αστικό segment. Το CUPRA Raval θα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες, με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και διαφορετικές εκδόσεις εξοπλισμού για να ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών. Οι οδηγοί θα επωφεληθούν από το Travel Assist με αλλαγή λωρίδας και Traffic Light (αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών), το Intelligent park Assist και μία περιμετρική κάμερα 360°. Με στάνταρ DC φόρτιση εξασφαλίζει πρακτική χρηστικότητα στην καθημερινότητα.