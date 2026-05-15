Η DIMAND στο Delphi Economic Forum: Οι πόλεις του μέλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των πόλεων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους δείκτες ανάπτυξης, στις νέες υποδομές ή στις επενδύσεις. Το ζητούμενο μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα βαθύτερο και πιο ουσιαστικό ερώτημα: πώς επηρεάζουν οι πόλεις την καθημερινότητά μας, τη συμπεριφορά μας και τελικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας;

Με αυτή τη φιλοσοφία, η DIMAND έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών» στο 11ο Delphi Economic Forum, συμμετέχοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο για τον αστικό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα και τη σχέση του ανθρώπου με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του Forum, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND, συνομίλησε με τον Θεοφάνη Τάση, καθηγητή Φιλοσοφίας της Πληροφορίας και Ψηφιακού Ανθρωπισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σε μια συζήτηση που κινήθηκε πέρα από τα στενά όρια της αρχιτεκτονικής και της ανάπτυξης ακινήτων. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μεταβαλλόμενη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και την πόλη, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ο σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αισθητικής ως στοιχείου που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία του ανθρώπου μέσα στον αστικό χώρο. Όπως υποστήριξε, η πραγματική αξία ενός έργου προκύπτει από την ικανότητά του να εντάσσεται φυσικά στο περιβάλλον του και να δημιουργεί μια ουσιαστική σχέση με τους ανθρώπους που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το βιώσουν καθημερινά.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που παρουσίασε, η αρχιτεκτονική αποκτά ουσία, όταν «συνομιλεί» με τον τόπο και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εποχής της. Όταν δηλαδή ένα έργο ενσωματώνεται οργανικά σε αυτόν, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης εμπειρίας μέσα στην πόλη. Μέσα από αυτή τη λογική, το «όμορφο» παύει να αποτελεί μια αφηρημένη αισθητική έννοια. Αντίθετα, μετατρέπεται σε ισορροπία, συνέπεια και ουσιαστικό σχεδιασμό.

Από την πλευρά του, ο Θεοφάνης Τάσης προσέγγισε την έννοια του «ωραίου» μέσα από μια πιο φιλοσοφική και κοινωνική οπτική, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η αισθητική λειτουργεί ως πολιτισμικό εργαλείο και ως καθρέφτης της συλλογικής μας ταυτότητας. Όπως υποστήριξε, το «ωραίο» αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, την ιστορία της και τις προσδοκίες που κουβαλά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαμόρφωση των ελληνικών πόλεων μετά την οθωμανική περίοδο, σημειώνοντας πως η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα αναπτύχθηκε υπό τη βαριά σκιά της αρχαιότητας και της εξιδανικευμένης εικόνας της που διαμόρφωσαν οι Φιλέλληνες. Όπως εξήγησε, αυτό δημιούργησε συχνά ένα αίσθημα ανεπάρκειας απέναντι στο παρελθόν, επηρεάζοντας την πολιτισμική αντίληψη και τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές πόλεις εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «εμείς αισθανόμασταν κάπως σαν το γιο που προσπαθεί να φτάσει τον πατέρα και τον παππού και δεν τα καταφέρνει», προσθέτοντας πως πολλές φορές η σχέση μας με το «ωραίο» συνδέεται περισσότερο με την ανάγκη επιβεβαίωσης και αναγνώρισης. «Μας αρέσει το όμορφο μόνο όταν αυτό μπορεί να εξαργυρωθεί», σημείωσε.

Η συζήτηση ανέδειξε τελικά πως η πόλη του μέλλοντος δεν μπορεί να ορίζεται αποκλειστικά από την ανάπτυξη, τους αριθμούς ή τις νέες επενδύσεις. Το πραγματικό στοίχημα είναι κατά πόσο μπορεί να υπηρετεί ουσιαστικά τους ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά. Σε μια εποχή όπου οι πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετες προκλήσεις -από την κλιματική κρίση μέχρι την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής- ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός φαίνεται να αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για βιώσιμα και λειτουργικά αστικά περιβάλλοντα.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο 11ο Delphi Economic Forum, η DIMAND επιχείρησε να συμβάλει ακριβώς σε αυτόν τον διάλογο: σε μια συζήτηση που αφορά τα κτίρια, τις πόλεις του αύριο και -κυρίως- τον άνθρωπο που καλείται να ζήσει μέσα σε αυτές.