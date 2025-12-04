Η Ελλάδα ετοιμάζει ισχυρή επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη

Σημαντική από κάθε άποψη θεωρείται η αυριανή επίσκεψη στην Αθήνα του προέδρου της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, που εδρεύει στο Τομπρούκ στο ανατολικό τμήμα της χώρας υπό το στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ.

Σε μία περίοδο, όπου οι ΗΠΑ αναδιατάσσουν τον ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία ασκεί αφόρητες πιέσεις στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης να κυρώσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυικό μνημόνιο, η Ελλάδα επιχειρεί και με δέλεαρ την πολύπλευρη ευρωπαική στήριξη να πείσει την πλευρά Χαφτάρ να μην ενδώσει στον τουρκικό πειρασμό.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Αθήνα έχει έλθει σε συμφωνία με το ανατολικό τμήμα της χώρας, προκειμένου να επισκεφθεί τη Βεγγάζη τον Ιανουάριο ισχυρή ελληνική επιχειρηματική αποστολή, ως έμπρακτη απόδειξη του ζωηρού ελληνικού και κατ επέκταση ευρωπαικού ενδιαφέροντος για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης και με το δεδομένο πως η διμερής συνεργασία φαίνεται να αποδίδει, προς ώρας τουλάχιστον στο μέτωπο του Μεταναστευτικού, όπου οι ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί τις τελευταίες εβδομάδες, η Αθήνα στρώνει το έδαφος ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών.