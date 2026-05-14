«Η Ελλάδα που αντιστέκεται» - Ο Γερουλάνος κόντρα στη λογική των social με ντοκιμαντέρ για τον Έβρο

Εκλογές πλησιάζουν - σε κάθε περίπτωση - και το τι έχουν να δουν τα μάτια μας στα social media των πολιτικών, ένας μόνο Θεός το ξέρει.

Κάποιοι έχουν ήδη πρωτοπορήσει, κάποιοι άλλοι ανεβαίνουν αργόσυρτα στο «τρένο» της digital προβολής των δραστηριοτήτων τους.

Σε αυτούς που σίγουρα έχουν πρωτοπορήσει μπαίνει από την προσεχή Δευτέρα, σε θέση μάλλον «οδηγού» ο Παύλος Γερουλάνος με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που θα προβάλει από τα κανάλια του στα social media για τον Έβρο.

Το ντοκιμαντέρ εάν δείτε από το τρέιλερ που εξασφάλισε ο FLASH έχει μια αμιγώς ρεπορταζιακή λογική και σε ένα περιβάλλον ντοκιμαντέρ ο κ. Γερουλάνος εμφανίζεται να συνομιλεί με κατοίκους της περιοχής για όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Ακόμα και οι σχετικοί τίτλοι του trailer παραπέμπουν σε κάτι διαφορετικό που έρχεται για να «σπάσει» τη μονοτονία της προβολής μέσα από το Tik Tok (και το Instagram).

Το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο άμεσο όσο μία ανάρτηση στα social. Σίγουρα όμως είναι πιο «επαγγελματική δουλειά» που αξίζει την προσοχή σας.

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται». Το ντοκιμαντέρ από τον Παύλο Γερουλάνο για τον Έβρο. Δείτε το πρώτο trailer στον FLASH pic.twitter.com/B2qf8TI9bm — Flash.gr (@flashgrofficial) May 14, 2026



