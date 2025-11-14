Η ΕΤΜΕ επιλέγει τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας για την κατασκευή πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS

Η συνεργασία της ΕΤΜΕ και των Ναυπηγείων Σαλαμίνας - Salamis Shipyards με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνά στη φάση υλοποίησης, με την έναρξη των εργασιών κατασκευής και συναρμολόγησης της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Μaritime Surveillance).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραγωγικής φάσης ενός εμβληματικού ευρωπαϊκού προγράμματος άμυνας και τεχνολογίας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες υλοποίησης της εξέδρας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή του κύριου καταστρώματος και των πλωτήρων/κολώνων. Ορίζοντας ολοκλήρωσης και λειτουργίας της πλατφόρμας στο Μυρτώο Πέλαγος είναι ο Απρίλιος του 2026.

Το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής και ευρωπαϊκής άμυνας μέσω της καινοτομίας, της συνεργασίας και της τεχνολογικής αριστείας, επιβεβαιώνοντας την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προγράμματα R&D (Έρευνας και Ανάπτυξης).

Η υλοποίηση του έργου στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας - Salamis Shipyards αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Με πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία αιχμής, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας - Salamis Shipyards αναλαμβάνουν την κατασκευή της κύριας δομής της πλατφόρμας, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγική αλυσίδα.

Το έργο αποτελεί προϊόν διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων, συμβάλλοντας στην προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας στον τομέα της άμυνας.

Η Naval Group, με το ρόλο της ως τεχνικός συντονιστής στο έργο, διασφαλίζει την τεχνική αρτιότητα καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ΕΤΜΕ, υλοποιώντας στην πράξη το ευρωπαϊκό όραμα για ουσιαστική συνεργασία μεταξύ αμυντικών Primes και καινοτόμων ΜΜΕ.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΜΕ, κ. Αντώνης Πέππας: «Η έναρξη της κατασκευής της εξέδρας USSPS είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Πρόκειται για ένα έργο που αποδεικνύει στην πράξη ότι τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην Άμυνα δεν παραμένουν στα χαρτιά, αλλά οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Ελληνικό Κράτος με διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την κοινωνία».

Ο Πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας - Salamis Shipyards, Δρ. Γεώργιος Κόρος, ανέφερε:

«Η συνεργασία με την ΕΤΜΕ και η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα USSPS αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της ποιότητας του έργου των Ναυπηγείων Σαλαμίνας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό, στην εξειδίκευση και στη δημιουργία αξίας για τη χώρα, συμβάλλοντας σε κρίσιμα έργα εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας.»