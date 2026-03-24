Η έξοχη κάνει καλό στη υγεία - Τέσσερις τρόποι για να ζήσετε περισσότερο

Αν αισθάνεστε πιο ήρεμοι μετά από μία βόλτα στο πάρκο ή ένα περίπατο στο βουνό, δεν είναι η ιδέα σας – το θέμα είναι βιολογικό. Η δραστηριότητα στη φύση έχει μετρήσιμα αποτελέσματα για το σώμα σας – από τη μείωση του άγχους, την πτώση της αρτηριακής πίεσης, ακόμα και της υγείας των εντέρων.

Διαβάστε τέσσερις τρόπους που η φύση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας σας:

1. Χαλαρώνετε ασυνείδητα

Όταν βλέπετε δέντρα, μυρίζετε τα έλατα και ακούτε το θρόισμα των φύλλων ή το τραγούδι των πουλιών, αυτόματα το νευρικό σας σύστημα αντιδρά. Ειδικοί τονίζουν ότι «παρατηρούμε αλλαγές στο σώμα μας, όπως πτώση της αρτηριακής πίεσης και χαμηλότερους παλμούς – συμπτώματα που συνδέονται με την ψυχολογική ηρεμία».

Μία μελέτη που έγινε στη Βρετανία μεταξύ 20.000 ανθρώπων έδειξε ότι αυτοί που περνούν τουλάχιστον 120 λεπτά – δύο ώρες – συνολικά στη φύση κάθε εβδομάδα είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν καλή υγεία και ανεβασμένη ψυχολογία.

2. Οι ορμόνες σας επανεκκινούν

Οι ορμόνες στο σώμα σας συμμετέχουν σε αυτή τη χαλάρωση. Σύμφωνα με ειδικούς, ο χρόνος που περνάει κανείς στη φύση πυροδοτεί το ενδοκρινικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης – ορμόνες, οι οποίες αυξάνονται όταν έχετε άγχος και πίεση. Ουσιαστικά, «η φύση ηρεμεί αυτά που χρειάζονται ηρεμία και ενδυναμώνει αυτά που χρειάζονται ενδυνάμωση», λένε οι ειδικοί προσθέτοντας ότι ακόμα και ένα τριήμερο στη φύση μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για το σώμα και το ανοσοποιητικό μας σύστημα ακόμα και για ένα μήνα.

3. Η μυρωδιά είναι πολύ ισχυρή αίσθηση

Το να μυρίζει κανείς τη φύση είναι εξίσου δυνατό με το να τη βλέπει ή να την ακούει. Η αίσθηση των δέντρων και του εδάφους είναι γεμάτη με οργανικά στοιχεία από τα φυτά, με αποτέλεσμα «όταν τα μυρίζει κανείς, κάποια κύτταρα του να περνούν μέσα στο αίμα του».

Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι το έλατο, η μυρωδιά του οποίου μπορεί να ηρεμήσει κάποιον μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, ενώ το αποτέλεσμα αυτό διαρκεί για περίπου 10 λεπτά. Ακόμα και αν πιστέψει κανείς ότι όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, έρχεται μία μελέτη να αποδείξει ότι είναι πραγματικότητα, καθώς έγινε σε μωρά που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από τη φύση. Όταν, λοιπόν, βρέθηκαν στη φύση, το αποτέλεσμα ήταν να είναι πιο ήρεμα.

4. Καλά βακτήρια μπαίνουν στο εντερικό σύστημα

Η επαφή με το χώμα βοηθάει το σώμα να γεμίσει με καλά βακτήρια, ειδικά στο εντερικό σύστημα, που είναι πολύ σημαντικό για την καλή υγεία μας. Ειδικοί έχουν μελετήσει την επίδραση της φύσης σε παράγοντες όπως η ευαισθησία σε λοιμώξεις καθώς και η ψυχική υγεία και λένε ότι η εισπνοή ορισμένων στοιχείων έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη διάθεσή μας, ενώ οι αντιμικροβιακές χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από τα φυτά - που ονομάζονται φυτονκτόνα - θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση ασθενειών.