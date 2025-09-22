Η εξομολόγηση της Άννας Μπιθικώτση για τον πατέρα της: Για να τον έχει ο κόσμος, τον στερηθήκαμε εμείς

Η Άννα Μπιθικώτση, κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπιθικώτση, έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» και μίλησε για το λεύκωμα που δημιούργησε για τον πατέρα της.

«Μέσα σε αυτό καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μας μαζί με τον πατέρα, τους μεγάλους μας συνθέτες και ερμηνευτές κι ανασύρω τη ζωή μας από τον βυθό. Ακόμα ρίχνω φως στις παραστάσεις του Γρηγόρη πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δε χειροκρότησε κανείς. Ο Γρηγόρης είναι σαν το φεγγάρι που έχει τη φωτεινή όψη που βλέπετε όλοι κι εγώ ρίχνω φως στην ανθρώπινη πλευρά, τις στιγμές μας» εξομολογήθηκε η συγγραφέας και ποιήτρια.

Με λόγια συγκινητικά μίλησε για την οικογενειακή ζωή και παραδέχθηκε ότι τον στερήθηκε στο μεγάλωμά της: «Για να τον έχει ο κόσμος, τον στερηθήκαμε εμείς. Εγώ κατάφερα από το 2001 μέχρι σήμερα να συμπληρώνω τα κενά της απουσίας μας. Αισθάνομαι ότι με αυτές τις 2 ώρες επί σκηνής, του κρατάω το χέρι και αισθάνομαι την άχνα της ανάσας μας».