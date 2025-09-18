Μπιθικώτσης: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο για την συναυλία προς τιμήν του «σερ»

Μια μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον «σερ» της ελληνικής μουσικής, Γρηγόρη Μπιθικώτση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ - Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου - στο Καλλιμάρμαρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή και πολλοί καλλιτέχνες θέλησαν να τον τιμήσουν ερμηνεύοντας τραγούδια του.

Λάκης Λαζόπουλος-Σταύρος Ξαρχάκος-Γρηγόρης Μπιθικώτσης / φωτογραφία NDP

Κώστας Χατζής-Γιώργος Μαργαρίτης / φωτογραφία NDP

Ιδιαίτερα φορτισμένος ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικώτσης δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, η βραδιά για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη. Σήμερα τιμούμε τον πατέρα μου, με αφορμή τα 20 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας σε μία μεγάλη γιορτή εδώ στο Καλλιμάρμαρο».

Στέλιος Ρόκκος φωτογραφία NDP

Θέμης Αδαμαντίδης / φωτογραφία NDP

Και συνέχισε, μιλώντας για εκείνον: «Ήταν ο πιο απλός, ο πιο λιτός, ο πιο ευαίσθητος και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ. Πάντα έλεγα και θα λέω πως ήμουν τυχερός που είχα αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, αυτόν τον πατέρα, τον πολύ γενναιόδωρο άνθρωπο».

Αντώνης Ρέμος, φωτογραφία NDP

Μελίνα Ασλανίδου / φωτογραφία NDP

Κλείνοντας τις δηλώσεις του για τον πατέρα του, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είπε: «Το μεγαλείο του Μπιθικώτση ήταν πάνω από όλα στην ψυχή του και μετά σε όλα αυτά που ξέρει ο πολύς κόσμος».