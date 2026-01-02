Η Ευρώπη «τιμωρεί» το πέταμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στα σκουπίδια - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η απόρριψη ενός (φυσικού) χριστουγεννιάτικου δέντρου σε λάθος μέρος, για παράδειγμα στο δρόμο ή σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων αντί για ανακύκλωση, μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα.

Η περιβαλλοντική ανευθυνότητα δεν πλήττει μόνο την κυκλική οικονομία αλλά και την... τσέπη μας. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν θεσπίσει τσουχτερά πρόστιμα για όσους «συλλαμβάνονται» να πετούν το δέντρο τους σε σημείο μη ενδεδειγμένο.

Μια από τις χώρες με τα πιο αυστηρά μέτρα σε αυτό το θέμα είναι η Γαλλία. Αν πετάξεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε δημόσιο χώρο (δρόμο, πάρκο ή ακόμη και δάσος) χωρίς να το ανακυκλώσεις σωστά μπορεί να σου επιφέρει πρόστιμο περίπου 135 ευρώ επιτόπου. Αν δεν πληρωθεί άμεσα μάλιστα, τότε η καμπάνα μπορεί να φτάσει τα 375 ευρώ. Σε σοβαρές περιπτώσεις που προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά, το πρόστιμο μπορεί να εκτοξευθεί έως και 15.000 ευρώ! Κάτι που καθιστά τη Γαλλία ως μια από τις χώρες με τα υψηλότερα πρόστιμα για αυτό το θέμα.

Σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, η λάθος απόρριψη ενός ελάτου θεωρείται παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως 400 λίρες (περίπου 460 ευρώ), ενώ σε σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να φτάσουν και τις 5.000 λίρες (περίπου 5.750 ευρώ).

Αντίστοιχα, σε κάποιες πόλεις της Ουγγαρίας, η παράνομη απόρριψη μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο έως περίπου 900 ευρώ, ανάλογα με τοπικούς κανονισμούς. Στο Βίλνιους, η ρίψη δέντρου σε λάθος κάδο μπορεί να επιφέρει πρόστιμο έως 600 ευρώ, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η ανακύκλωση δέντρων. Αντίθετα, στη Ρωσία τα πρόστιμα είναι σχετικά χαμηλότερα, και κυμαίνονται από 20 έως 40 ευρώ περίπου, ανάλογα με την επανάληψη της παράβασης.



Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι Δήμοι έχουν επωμιστεί τη σωστή διαχείριση των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Η περισυλλογή τους γίνεται μέσω των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας ή μέσω ειδικών σημείων ανακύκλωσης δέντρων. Αν αφήσεις το δέντρο στο δρόμο ή σε λάθος κάδο μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με μια «καμπάνα» από 50 έως 150 ευρώ (ανάλογα με τον Δήμο). Οι περισσότεροι δήμοι οργανώνουν συλλογή δέντρων για κομποστοποίηση ή ανακύκλωση, οπότε η σωστή πρακτική είναι να τα παραδώσεις στα σημεία αυτά ή να τα αφήσεις στους προκαθορισμένους χώρους συλλογής.