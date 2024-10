Η Φενέρμπαχτσε ενεργοποιεί «προωθητική» συμφωνία με τη Ριάνα και τον A$AP Rocky

🟡🔵 Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi As Soon As Possible Rocky (ASAP Rocky) ile çok önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma çerçevesinde Rihanna ile eşi ASAP Rocky, Ülker Stadyumu’na Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelecek. Dünyaca ünlü… pic.twitter.com/dpwzPvwf01